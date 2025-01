Immobilien ade: "Love Is Blind"-Hanni ist jetzt Influencerin

Vor ihrer Teilnahme bei Love Is Blind: Germany verdiente Kandidatin Hanni ihre Brötchen als Immobilienmaklerin. Das ist jetzt aber Geschichte, wie sie bei der Reunion der Show verrät. "Mittlerweile bin ich schon selbstständig [Influencerin] damit", gibt sie auf Nachfrage von Moderatorin Stephanie Brungs (36) zu. Eigentlich sehe sich die Blondine aber in einem anderen Berufszweig: "Ich würde gerne in eine andere Nische gehen, gar nicht Influencer in dem Sinne, dass ich mein Leben teile, sondern halt eher ins Fernsehen. Das fände ich ganz spannend." Die anderen Kandidaten reagieren wenig überrascht auf diese Enthüllung. "Überraschung", meint beispielsweise Ilias Pappas ironisch.

Schon zuvor waren brisante Details ans Licht gekommen: Unter anderem wurde Hanni von einigen Mitstreitern bezichtigt, ihre Gefühle für Daniel nur vorgespielt zu haben, um ins Fernsehen zu kommen. Doch wie sehen das die Promiflash-Leser? Unter einem Instagram-Beitrag wird klar, dass die meisten User diese Meinung teilen. "Leider alles nur für den Fame. Schade um den, der wirklich Interesse hatte", "Absehbares Verhalten vom nächsten potenziellen Z-Promi" oder "Sie wollte nur Fame und war nie wirklich an der Liebe interessiert", lauten drei Kommentare.

Die Teilnahme an der beliebten Kuppelshow hat sich für Hanni im Netz definitiv bezahlt gemacht: Vor ihrer Teilnahme folgten der Kölnerin 34.900 Nutzer auf Instagram – mittlerweile hat sie stolze 216.000 Follower. Auch auf TikTok folgen jetzt 150.000 Nutzer der ehemaligen Immobilienmaklerin.

