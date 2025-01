"In aller Freundschaft"-Folge wird kurzfristig verschoben

Jeden Dienstag um 21 Uhr dürfen sich Fans von In aller Freundschaft über eine neue Folge in der ARD freuen. Am 21. Januar wird die Ausstrahlung jedoch ausgesetzt, wie auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung bekannt gegeben wurde. "Wie einige von euch bereits bemerkt haben, findet morgen Abend ein Spiel der Handball-Weltmeisterschaft 2025 der Männer statt. [...] Deshalb müssen wir die Ausstrahlung der TV-Folge 1079 'Dankbarkeit' von 'In aller Freundschaft' auf nächste Woche verschieben!", heißt es in der Stellungnahme.

Dass statt der Arztserie das Sport-Event auf dem Sender übertragen wird, wurde ohne großen Vorlauf entschieden. "Die Entscheidungen zur Übertragung von Spielen werden oft erst kurzfristig getroffen, weswegen wir auch erst vor Kurzem darüber informiert wurden", lautet die genaue Erklärung in der Stellungnahme auf dem Social-Media-Profil von "In aller Freundschaft". Doch einen Lichtblick gibt es für die Fans: Wer es nicht erwarten kann, wie es in der Sachsenklinik weitergeht, kann die neue Folge bereits in der ARD-Mediathek streamen. Für alle anderen Zuschauer geht es dann am 28. Januar weiter.

In der neuen, nun verschobenen Folge, werden womöglich nicht alle Zuschaueraugen trocken bleiben. Zum Ende von Episode 1079 wird sich Dr. Lilly Phan, gespielt von Mai Duong Kieu, von der Sachsenklinik verabschieden und die Reise nach Bern antreten. Eigentlich wollte die Ärztin dort die Leitung der Neurologie in einem Klinikum übernehmen. Doch aufgrund eines Unfalls, bei dem sie schwer verletzt wird, verläuft ihr Abgang aus der Serie nicht wie geplant. Statt mit einem neuen beruflichen Abenteuer in der Schweizer Hauptstadt tritt Lilly ihre Reise am Ende der Folge nicht als frisch ernannte Leiterin der Neurologie an, sondern per Krankentransport.

Getty Images Deutsche Handballer bei der Handball-WM 2025

MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Mai Duong Kieu, Dr. Lilly Phan in "In aller Freundschaft"

