Dank TV: So lernte Nico Schwanz seine Freundin Dodi kennen

Nico Schwanz (46) kann sich vor Verehrerinnen kaum retten. Doch der Realitystar hat nur Augen für seine Freundin Viktoria Schuler, genannt Dodi. Auf Instagram verriet die baldige Forsthaus Rampensau-Bekanntheit nun, wie sie ihren Partner auf sich aufmerksam machte. "Ich habe mein Glück versucht und Nico angeschrieben. Ich hatte Nico zuvor ab und an im Fernsehen gesehen und fand ihn schon immer sehr herzlich und megainteressant!" Sie habe sich wenig Hoffnungen darauf gemacht, dass der Blondschopf antworten würde, doch dann habe er sich gemeldet. "Und was soll ich sagen: Es war in Rekordzeit um uns geschehen!", ließ Dodi ihre Follower wissen.

Im Oktober sorgte das Pärchen für Aufsehen, als die Herzdame des Sängers mit einem verdächtigen Ring auf Social Media posierte. Im Interview mit RTL gab Nico allerdings Entwarnung. "Es ist keine Verlobung. Den Klunker hat sie von mir, ja", stellte der 46-Jährige klar. Auch ohne Heiratsantrag war sich der Entertainer bei seiner Dodi sicher: "Es ist die wahre Liebe und sie ist angehende Ärztin. Ja, richtig gehört, eine ganz tolle Frau."

Am 30. November ziehen die beiden Turteltauben in das "Forsthaus Rampensau" ein. Auf 1.300 Metern Höhe werden sie laut Joyn gegen acht andere prominente Duos um den Sieg und das Preisgeld von 25.000 Euro kämpfen. Brisanter als die Teilnahme von Nico und Dodi ist dabei der Einzug von Peter Klein (57) und Yvonne Woelke (45). Die beiden sollen während der Ehe des TV-Stars mit Iris Klein (57) eine Affäre gehabt haben, und es ist zu erwarten, dass sie die Gerüchteküche auf der Hütte wieder zum Brodeln bringen werden.

Instagram / _missdodi Nico Schwanz mit seiner Partnerin Dodi

action press Peter Klein und Yvonne Woelke, April 2024

