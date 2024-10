Wollen Paulina Ljubas und Tommy Pedroni gemeinsame Kinder?

Denken Paulina Ljubas (27) und ihr Partner Tommy Pedroni (29) etwa schon ans gemeinsame Kinderkriegen? Das wollte auch ein neugieriger Follower von dem Reality-Sternchen wissen und quetschte Paulina im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram zu ihrer Familienplanung aus. Die einstige Köln 50667-Darstellerin gab daraufhin zu, dass sie lange unsicher war, ob sie überhaupt Kinder möchte. Nun hat sich ihre Einstellung offenbar geändert: "Mittlerweile kann ich mir das schon gut vorstellen."

Doch trotz der positiven Einstellung gegenüber dem Thema ist Paulina der Meinung, dass jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt für Nachwuchs sei. "Es bedarf noch an Zeit für uns alleine beziehungsweise für mich", erklärte sie weiter. Sie sei sich bewusst, dass besonders sie als Mutter während einer Schwangerschaft und mit einem Baby extrem eingeschränkt sein werde. "Ich sag's mal so: Vater zu sein? Ja, direkt. Mama zu sein? Noch nicht. Ich kann dann nicht einfach mal weg oder meinen Job ganz normal machen", stellte sie klar. Wann es schließlich so weit sein könnte, weiß das Reality-Sternchen selbst noch nicht genau: "Mal schauen, wann es für uns passt."

Dass Paulina nun wieder intime Details mit ihren Followern auf der Social-Media-Plattform teilt, dürfte einige Fans besonders erfreuen. Erst vor wenigen Wochen hatte sie sich für eine längere Zeit aus den sozialen Medien abgemeldet. Die Auszeit habe ihr sehr gutgetan, erklärte sie. Die Influencerin hätte die Zeit genutzt, um neue Ideen für ihren Content zu entwickeln und sich neu zu sortieren. Nach fast einem Monat ohne Instagram freue sie sich darauf, ihre Follower wiederzusehen und neue Projekte anzugehen.

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

pualina_ljubas Paulina Ljubas, TV-Persönlichkeit

