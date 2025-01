Neu-Mama Christina Hänni muss ohne Baby zu "Let's Dance"

Christina Hänni (34) ist zurück aus der Babypause und darf in diesem Jahr wieder über das Let's Dance-Parkett fegen. Ihr Töchterchen wird in der Zeit offenbar erst einmal bei Papa Luca Hänni (30) bleiben. Für die Profitänzerin eine Herausforderung, wie sie im Interview bei "Punkt 8" offenbart. "Ich glaube, ich werde auf jeden Fall das ein oder andere Tränchen im Hotelzimmer verdrücken. Und auch andere Mütter haben mir gesagt, sie sind dann immer heimlich aufs Klo gegangen und haben dann da geweint – das wird vielleicht auch mal passieren", meint die junge Mutter. Das Gute an ihrer Teilnahme? "Let's Dance" sei immer mit viel Arbeit verbunden und bringe sie auf andere Gedanken: "Ich habe ja gute Ablenkung, ich habe ja auch genug zu tun und hoffentlich auch einen ganz netten Promi an meiner Seite, der mich trösten wird."

Eine wichtige Stütze ist bei dem Spagat zwischen Baby und Tanztraining Christinas Mann Luca. "Meine Tochter hat den besten Vater auf der Welt. Luca ist ja auch noch da. Und er wird vor allen Dingen Windeln wechseln in dieser Zeit und mich hier und da natürlich auch besuchen kommen", erklärt die 34-Jährige. Sie habe großes Glück, so einen "starken Mann" an ihrer Seite zu haben, der sie so unterstütze. Ganz ohne Organisation geht es aber nicht. Dank ihres Babys mussten Christina und der Sänger sich schon im Alltag bei allem mehr Zeit einplanen – die Abläufe seien genau geplant. Dass sie so eingespielt sind, wird ihnen die Wochen mit "Let's Dance" sicher erleichtern.

Die Promi-Tanz-Show hat für Christina und Luca eine ganz besondere Bedeutung: Hier lernten sie sich kennen und lieben. 2023 gaben sie sich dann ganz romantisch das Jawort und im Jahr darauf erblickte auch schon ihre kleine Tochter das Licht der Welt. Und offenbar haben die beiden richtig Glück mit ihrem Nachwuchs, denn nach nur wenigen Monaten können sie die Nächte schon fast ganz durchschlafen. "Sie ist die Tollste. [...] Sie lässt uns schlafen, sie kommt nur noch einmal die Nacht und bekommt ihr Fläschchen", freut sich die ehemalige Turniertänzerin in dem Interview. Das Mädchen sei aber trotzdem sehr aufgeweckt und quirlig.

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni mit ihrer Tochter im Dezember 2024

Getty Images Luca und Christina Hänni im Oktober 2023

