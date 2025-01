Patchwork-Glück: Gigi Hadids und Bradleys Töchter mögen sich

Nach mehr als einem Jahr Beziehung haben Gigi Hadid (29) und Bradley Cooper (50) den nächsten Schritt in ihrer Partnerschaft gemacht: Ihre Kinder Lea de Seine Shayk Cooper (7) und Khai Malik (4) verbringen nun Zeit miteinander. Wie ein Insider dem Magazin People Mitte Januar verriet, scheint die Annäherung der beiden Mädchen äußerst harmonisch zu verlaufen: "Es ist sehr süß." Gigi und Bradley, die beide viel beschäftigt sind, legen großen Wert auf das Familienleben, wie eine andere Quelle weiß: "Sie sind mit ihrer Arbeit beschäftigt, aber ihre Beziehung und ihre Töchter haben auch Priorität." Bradleys Tochter stammt aus seiner Beziehung mit Ex-Partnerin Irina Shayk (39), während Gigi ihre Tochter Khai mit dem Popsänger Zayn Malik (32) großzieht.

Während sich das Paar seit Oktober 2023 auch in der Öffentlichkeit in trauter Zweisamkeit zeigt, soll ihre gemeinsame Elternschaft der Schlüssel zu ihrer engen Beziehung sein. Ein Insider erklärte dem News-Magazin Entertainment Tonight: "Gigi und Bradley sind beide engagierte Eltern und sind genau deswegen tief miteinander verbunden." Ihre Töchter stehen im Mittelpunkt ihres Lebens. Zudem haben das Victoria's Secret-Model und Bradley durch die Unterstützung ihrer Ex-Partner ein stabiles Umfeld geschaffen. So wird berichtet, dass Bradley und Zayn sich bereits ausgetauscht haben, um das Co-Parenting reibungslos zu gestalten. Trotz Patchwork-Glück lässt sich das Paar mit dem nächsten Schritt, einer Verlobung, allerdings noch Zeit.

Bradley beschrieb seine Rolle als Vater einmal als lebensverändernd. Der "A Star Is Born"-Darsteller, der in der Vergangenheit mit Drogen- und Alkoholmissbrauch zu kämpfen hatte, ging sogar so weit, zu sagen, dass er Lea sein Leben verdanke: "Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher, ob ich noch leben würde, wenn ich nicht Vater wäre", betonte er vergangenes Jahr im Podcast von Regisseur Dax Shepard (50). Auch Gigi zeigte sich in einem Interview mit dem Fashionmagazin Elle tief bewegt von der Mutterrolle, die sie seit der Geburt ihrer Tochter Khai während der Pandemie ausfüllt: "Es hat mein Leben geerdet und mich trotzdem gelehrt, das Chaos zu schätzen." In ihrer neuen Beziehung scheinen die beiden also nicht nur Partner, sondern auch Verbündete im Elternsein zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit ihrer Tochter Khai

Anzeige Anzeige

Action Press Bradley Cooper und Lea de Seine Shayk Cooper

Anzeige Anzeige