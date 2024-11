Gigi Hadid gibt niedliche Einblicke in ihren Alltag mit Khai

Gigi Hadid (29) hat ihre Fans mit seltenen Einblicken in das Leben ihrer vierjährigen Tochter Khai Malik (4) überrascht. In einem Instagram-Beitrag, der einige charmante Oktober-Momente dokumentiert, zeigte das Supermodel ihre Tochter in Disney World und in Halloween-Kostümen. Auf einem Bild sieht man Khai in einem glitzernden rosa Kleid mit passenden Mauseohren, während im Hintergrund Cinderellas Schloss zu sehen ist. Zu den zauberhaften Bildern schrieb Gigi: "Der Oktober war gut zu uns. Wir sind große Fans!", begleitet von einem Herz sowie einem Kürbis-Emoji.

Die Bilder zeigen nicht nur Khais freudige Umarmungen mit Micky Maus, sondern auch, wie sie auf einer Achterbahn neben ihrer berühmten Mutter sitzt. Des Weiteren waren Bilder von Khai beim Süßigkeiten-Sammeln zu Halloween zu sehen, jedoch bleibt Gigi in puncto Privatsphäre ihren Prinzipien treu und zeigt Khais Gesicht nicht unzensiert. Neben den Familienschnappschüssen gewährte Gigi auch Einblicke hinter die Kulissen der Victoria's Secret Fashion Show, bei der sie zwei Wochen zuvor über den Laufsteg geschritten war. Dort hatte sie sich in auffälliger Dessous-Mode präsentiert und ihre Modelfähigkeiten unter Beweis gestellt.

Gigi und ihr Ex, Sänger Zayn Malik (31), die Khai im September 2020 willkommen hießen, sind seit Ende 2021 getrennt, widmen sich aber beide der gemeinsamen Erziehung ihrer Tochter. In einem früheren Interview mit Elle erzählte Gigi von ihrer Erfahrung als Mutter und bezeichnete diese als ihren Lebenssinn. Sie lobte außerdem die Fähigkeit ihrer Tochter, sowohl amerikanische als auch britische Einflüsse in ihrer Erziehung aufzusaugen und fand es lustig, dass Khai bereits manche Wörter mit einem leichten britischen Akzent ausspricht.

Getty Images Gigi Hadid bei der Met Gala im Mai 2024

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Zayn Malik mit ihrer Tochter Khai

