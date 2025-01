Gigi Hadid und Bradley Cooper lassen sich Zeit mit Verlobung

Gigi Hadid (29) und Bradley Cooper (50) genießen ihre Beziehung in vollen Zügen, haben es jedoch nicht eilig, den nächsten großen Schritt zu gehen. Das Model und der Schauspieler sind seit Oktober 2023 ein Paar. Laut People Magazine verriet ein Insider, dass die beiden "sehr glücklich" miteinander sind, momentan aber weder eine Verlobung noch eine Hochzeit planen. Beide seien zufrieden damit, wie ihre Beziehung sich entwickelt habe. Zudem verbringen nicht nur Gigi und Bradley, sondern auch deren Familien und Kinder gerne Zeit zusammen. "Es ist wirklich süß", fügte die Quelle hinzu. Gigi hat eine Tochter, Khai (4), aus ihrer Beziehung mit Zayn Malik (32) und Bradley seine Tochter Lea de Seine (7) mit seiner Ex Irina Shayk (39).

Der Insider fügte hinzu, dass Gigi Bradleys lockerere Seite hervorlocken würde. Außerdem unterstützen sich die beiden gegenseitig bei ihren Projekten. So verriet Gigi im vergangenen Jahr während einer Victoria's Secret Fashion Show, dass Bradley sie von zu Hause aus anfeuerte, während er auf Lea de Seine aufpasste. Sie selbst zeigte ihre Unterstützung zuletzt öffentlich im Dezember, als sie in Bradleys neuem Restaurant Danny & Coop's Cheesesteaks in New York zu Gast war.

Neben der gemeinsamen Zeit mit den Kindern hat das Paar auch schon den Schritt gemacht, sich den Eltern vorzustellen. So wurden Gigi und Bradley im Dezember auch gemeinsam in einem Restaurant mit Gigis Vater Mohamed Hadid (76) und dessen Freundin Keni Silva gesehen. Beide halten ihre Beziehung also trotz voller Terminkalender und beruflicher Verpflichtungen offenbar lebendig.

JosiahW / BACKGRID / ActionPress Gigi Hadid und Bradley Cooper im Februar 2024

JosiahW / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

