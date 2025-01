Rihanna kehrt ins Studio zurück und sorgt für Spekulationen

Es war ein Anblick, der die Herzen ihrer Fans höherschlagen ließ: Rihanna (36), die seit der Veröffentlichung ihres letzten Albums "Anti" im Jahr 2016 keine neue Musik mehr herausgebracht hat, wurde am Samstag vor einem Aufnahmestudio in New York gesichtet. Die "Diamonds"-Interpretin zeigte sich in einem bodenlangen beigen Mantel mit Pelzdetails, sportlicher Kleidung und einer eleganten Designer-Handtasche, wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen. Während einige Anhänger nun hoffen, dass ein neues Album in Arbeit ist, glauben andere, ihr Studiobesuch könnte einen ganz anderen Grund haben.

Auf der Plattform X gingen die Thesen über ein mögliches Comeback der neunfachen Grammy-Gewinnerin durch die Decke. "Steht auf, wir bekommen ein neues Album!", jubelte ein Fan. Doch nicht alle waren davon überzeugt, dass Rihanna tatsächlich an neuen Songs arbeitet. "Also mich täuscht sie damit nicht", meinte ein User skeptisch – ein anderer vermutete, sie könnte lediglich Sprachaufnahmen für ihre Marke Fenty machen. Einige Nutzer spekulierten außerdem, der Ausflug würde mit ihrer Arbeit an der kommenden Schlümpfe-Verfilmung von Paramount zusammenhängen, in der Rihanna die Sprechrolle von Schlumpfine übernimmt.

Rihanna hatte bereits in einem Interview mit Entertainment Tonight im Juni vergangenen Jahres Hoffnung auf neue Tonkunst gemacht. Die Künstlerin verriet damals, sie wolle ihrem neunten Studioalbum einen frischen Ansatz geben: "Ich denke, Musik ist für mich eine neue Entdeckung. Ich will die Dinge mit neuen Ohren hören, aus einer neuen Perspektive heraus – und dann sehen, was passt und wovon ich immer noch begeistert bin." Sie betonte zudem, sie nehme sich die Zeit, um sicherzustellen, dass das Ergebnis sowohl ihrer aktuellen Lebensphase als auch ihrer Leidenschaft entspricht.

ActionPress / Tiziano Da Silva / Bestimage Rihanna, Musikerin

Getty Images Rihanna, Unternehmerin

