Alessia Herren zieht ins Dschungelcamp: Die Fans üben Kritik

Alessia Herren (22), die Tochter des verstorbenen Reality-Stars Willi Herren (✝45), sorgt schon vor ihrem Einzug in das Dschungelcamp, das am 24. Januar startet, für hitzige Diskussionen. "Ich trete in die Fußstapfen meines Vaters. Darauf bin ich sehr stolz", erklärte die jüngste Teilnehmerin der neuen Staffel im Vorfeld. In den sozialen Medien hagelt es für die Teilnahme der 22-Jährigen jedoch heftige Kritik.

Unter dem Instagram-Post zur offiziellen Bekanntgabe der Show-Teilnehmer finden sich kritische Kommentare. Insbesondere aufgrund Alessias kontroversen Auftretens im Sommerhaus der Stars sind nicht alle von ihrer Teilnahme überzeugt. Dort fiel sie nicht nur durch temperamentvolle Schimpftiraden auf, sondern zog auch mit kritischen Äußerungen den Unmut vieler Zuschauer auf sich. "Nach dem 'Sommerhaus' sollte man ihr keinerlei Plattformen mehr bieten", schrieb ein Instagram-User. "Versteh das mit Alessia Herren nicht?", "Alessia Herren? Echt jetzt?", "Alessia? Danke, ich bin raus!" oder "Ich werde es wegen Alessia nicht ansehen", ist außerdem unter dem Post zu lesen. "Dass Alessia Herren nach ihrem Verhalten im 'Sommerhaus' teilnehmen darf, ist ein Skandal", kommentierte ein weiterer User.

Die 18. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" präsentiert sich ansonsten mit einem buntgemischten Teilnehmerfeld: Neben Boris Beckers (57) Ex Lilly Becker (48) und Schauspielerin Nina Bott (47), werden auch Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32) und GZSZ-Star Timur Ülker (35) im Dschungel zu sehen sein. Als Teilnehmer wurden auch Yeliz Koc (31) und TV-Liebling Sam Dylan (33) bestätigt.

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Willi Herren mit seiner Tochter Alessia Herren

Anzeige Anzeige

RTL Alessia Herren und ihr Mann Can im "Sommerhaus der Stars" 2024

Anzeige Anzeige