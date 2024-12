Prinz William überlässt die Gartenarbeit seiner Frau Kate

Prinz William (42) hat kürzlich offenbart, dass er, im Gegensatz zu seinem Vater König Charles (76) III., kein besonderes Talent im Gärtnern habe. "Meine Frau macht den ganzen Garten. Ich mag es wirklich, aber ich habe keine Ahnung, was ich tue", gestand William offen. Während sein Vater Charles seit seiner Kindheit eine tiefe Leidenschaft für die Natur und das Pflanzen hat und sogar sagte: "Wenn ich älter werde, sehne ich mich nur noch danach, Bäume zu pflanzen", überlässt William, der seit Neuestem einen Dreitagebart trägt, die Gartenarbeit lieber seiner Frau Kate (42). Die unterschiedlichen Interessen der beiden verdeutlichen die Vielfalt innerhalb der königlichen Familie.

Prinzessin Kate hingegen teilt die Begeisterung ihres Schwiegervaters für das Gärtnern vollständig. Ihr Back to Nature Garden war 2019 ein großer Erfolg auf der renommierten Chelsea Flower Show in London. In Zusammenarbeit mit den preisgekrönten Landschaftsarchitekten Andrée Davis und Adam White schuf sie einen naturnahen Garten mit interaktiven Elementen und Spielzeug, ähnlich denen, die ihre Kinder George, Charlotte und Louis zu Hause haben. Dazu gehörten eine Schaukel, eine Feuerstelle und ein rustikales Versteck. Der Garten sollte Familien dazu ermutigen, mehr Zeit in der Natur zu verbringen und die Vorteile von Outdoor-Aktivitäten für die Gesundheit zu genießen.

Obwohl William nicht den grünen Daumen seines Vaters geerbt hat, verbindet sie dennoch eine wichtige Gemeinsamkeit: das Engagement für wohltätige Zwecke. William erzählte, dass sowohl Charles als auch seine Mutter, Prinzessin Diana (✝36), ihm und seinem Bruder Harry von klein auf die Bedeutung von wohltätiger Arbeit nahegebracht hätten. "Als ich jung war, erinnere ich mich Abend für Abend an die Sorgfalt und das Mitgefühl meines Vaters, wie er Tausende von Briefen beantwortete und unzählige Berichte las, um seinen Wunsch zu erfüllen, den Benachteiligten zu helfen", sagte William einst. "Ohne, dass ich es bemerkte, haben meine Eltern bei Harry und mir eine lebenslange Gewohnheit entstehen lassen, Wohltätigkeit ins Zentrum unseres Lebens zu stellen." Dieses Erbe setzt William bis heute fort, indem er sich für zahlreiche karitative Projekte engagiert und seine Rolle als Prinz von Wales nutzt, um auf wichtige soziale Themen aufmerksam zu machen.

Getty Images König Charles und Prinz William, Mai 2024

Getty Images Prinzessin Kate und König Charles III., März 2012

