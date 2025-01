Besucher verlassen Kino wegen Nicole Kidmans Erotikszenen

Nicole Kidmans (57) neuer Film "Babygirl" sorgt für Aufsehen – aber nicht nur im positiven Sinne. In dem erotischen Drama spielt die Hollywood-Schauspielerin Romy, eine verheiratete Chefin, die sich auf eine Beziehung mit ihrem deutlich jüngeren Praktikanten Samuel, gespielt von Harris Dickinson (28), einlässt. Laut einem Bericht der Daily Mail verließen bei Vorführungen in den USA und Großbritannien mehrere Kinobesucher vorzeitig den Saal.

Die erotischen Inhalte des Films, etwa wie Romy sinnlich Milch von einem Teller leckt, sorgen für geteilte Meinungen im Publikum. Einige Kritiker fanden den Film unangenehm oder langweilig, wie sich in Social-Media-Kommentaren zeigt: "Habe 'Babygirl' gesehen und bin fast mitten im Film gegangen, das war so langweilig", schrieb ein Zuschauer auf der Plattform X. Andere bezeichneten den Film als "unerträglich". Manche Fans lobten hingegen Nicoles Mut und die Chemie zwischen den Hauptdarstellern. "Ich habe 'Babygirl' geliebt. Ich liebe Nicole Kidman und Harris Dickinson, ihre Chemie war so natürlich", schrieb ein Kinobesucher. Regisseurin Halina Reijn verriet, dass die Idee für die diskutierten Milchszenen aus einer persönlichen Erfahrung mit einem jüngeren Verehrer stammt, der ihr einst ein Glas Milch spendierte.

Nicole selbst erklärte in "The Graham Norton Show", dass sie die weibliche Perspektive des Films besonders reizte, da sie in ähnlichen Filmen aus den 90er Jahren oft fehlte. Die intensiven Dreharbeiten hätten sie jedoch körperlich und emotional an ihre Grenzen gebracht. "Manchmal dachte ich: 'Ich will das nicht mehr'", gab sie zu. Dennoch empfand sie die Zusammenarbeit mit einer weiblichen Regisseurin und einem Intimitätskoordinator als bereichernd. Nicole betonte, dass sie mit solchen Projekten nicht nur ihre Komfortzone verlassen, sondern auch andere Frauen in der Branche unterstützen wolle.

Getty Images Nicole Kidman und Harris Dickinson in Venedig, 2024

Getty Images Antonio Banderas, Nicole Kidman, Harris Dickinson und Halina Reijn bei der Premiere von "Babygirl"

