Dieses Schmuckstück will Herzogin Meghan an Lilibet vererben

Herzogin Meghan (43) plant, ein besonders wertvolles Schmuckstück an ihre Tochter Prinzessin Lilibet (3) zu vererben. Dabei handelt es sich um eine zweifarbige Cartier Tank-Uhr, die Meghan für sich selbst erwarb, als ihre Serie Suits um eine dritte Staffel verlängert wurde. "Es fühlte sich wie ein Meilenstein an", erklärte Meghan gegenüber Hello!. Die Uhr ist auf der Rückseite mit den Worten "To M.M. From M.M." graviert und soll ein besonderes Erbstück für die heute dreijährige Lilibet werden, die das Schmuckstück zu ihrem 18. Geburtstag erhalten soll.

Die Uhr hat für Meghan eine persönliche Bedeutung, da sie sie zu einem Zeitpunkt kaufte, als sie noch keinen Bezug zum britischen Königshaus hatte und sich ihre Karriere auf einem Höhepunkt befand. Neben dieser Uhr besitzt Meghan jedoch auch eine zweite Cartier Tank-Uhr, die einst Prinzessin Diana (✝36) gehörte. Dieses ikonische Stück erhielt sie 2022 von ihrem Ehemann Prinz Harry (40) als Geschenk, nachdem seine Mutter vor ihrem Tod festgelegt hatte, dass ihre Söhne ihre Schmuckstücke später mit ihren Ehefrauen teilen dürfen. Meghan wurde erstmals öffentlich mit Dianas Uhr während einer Veranstaltung der Invictus Games gesehen und trägt sie seitdem regelmäßig.

Die Cartier Tank-Uhren werden so nicht nur zum Symbol von Meghans eigenen Errungenschaften, sondern auch zu generationsübergreifenden Erbstücken, die bis zu Diana zurückführen. Lilibet, die derzeit jüngste Nachfahrin der Windsors, wird somit Teil dieser Geschichte, die Dianas Vermächtnis weiterleben lässt. Das zeigt deutlich, wie wichtig familiäre Werte und persönliche Erinnerungen für Meghan sind, die immer wieder betont hat, wie sehr sie die Verbindung zu Diana schätzt.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2023

Collage: Getty/Getty Prinzessin Diana und Prinz Harry

