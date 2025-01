Hailey entfolgt: Justin Bieber schiebt es auf einen Hacker

Justin Biebers (30) Social-Media-Profil sorgt derzeit für Verwirrung. Nachdem der Sänger erst kürzlich seinen engsten Vertrauten sowie seinem Schwiegervater Stephen Baldwin (58) entfolgt war, gehörte er plötzlich auch nicht mehr zu den Followern seiner Ehefrau Hailey (28). Dafür hat er nun aber eine Erklärung: Der "Baby"-Interpret ist überzeugt, einem Hacker zum Opfer gefallen zu sein. "Jemand hat sich Zugang zu meinem Account verschafft und ist meiner Frau entfolgt. Der Scheiß wird langsam unheimlich", betont er in seiner Instagram-Story.

Eigentlich eine plausible Erklärung, kurz darauf sorgt Justin aber erneut für Verwirrung: Er löscht die Erläuterung aus seiner Social-Media-Story. Viele Fans des Musikers schienen aber schon vorher vermutet zu haben, dass sein Entfolgen keine Absicht war. "Hoffentlich war das ein Fehler, denn sie haben gerade erst ein Kind bekommen", schrieb beispielsweise ein Nutzer auf X. Trotzdem hegten auch einige User den Verdacht, dass das Paar eine Krise durchmacht. "Haben sie sich getrennt?", fragte sich ein besorgter Follower.

Neben Hailey verschwand der Popstar kürzlich auch aus der Followerliste seines ehemaligen Mentors Usher (46) sowie seines Ex-Managers Scooter Braun (43). Es war allerdings insbesondere das Entfolgen seines Schwiegerpapas, das Spekulationen bei Justins Fans auslöste. "Was wäre, wenn er die Scheidung will und sich nicht mit Haileys Vater auseinandersetzen möchte?", vermutete jemand im Netz, während sich ein Nutzer sicher war: "Oh, die Scheidung ist im Gange."

APEX / MEGA Justin Bieber im Mai 2023

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber im Mai 2024

