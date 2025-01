"Herzinfarkt": So kommt das "Mission: Impossible"-Finale an

Am 21. Mai endet eine Ära: "Mission: Impossible – The Final Reckoning" wird als letzter Teil und großes Finale der Actionreihe im Kino anlaufen. Wie es scheint, dürfen sich Fans auf einen würdigen Abschluss freuen. Der finale Film mit Tom Cruise (62) in der Hauptrolle als Agent Ethan Hunt wurde bereits einem Testpublikum gezeigt und hat für spektakuläre Reaktionen gesorgt! Regisseur Christopher McQuarrie berichtete gegenüber Empire: "Wir hatten eine kleine Vorstellung und jemand sagte: 'Mir blieb während der gesamten Sequenz die Luft weg. Ich hatte fast einen Herzinfarkt.'[...]"

Christopher erläutert, dass er sich aufgrund der überragenden Reaktionen des Publikums sich in seiner Arbeit bestätigt sehe: "Ich dachte mir: 'Ich schätze, wir haben etwas richtig gemacht.'" Eine große Auswahl an phänomenalen Actionszenen und Stunts dürfte in Anbetracht des Trailers auf jeden Fall vorhanden sein. So wurde in der Vorschau bereits eine waghalsige Szene mit einem Doppeldecker-Flugzeug angedeutet. Außerdem geht es für Ethan in tiefe Gewässer und in eine faszinierende Eislandschaft.

Bis dato ist bekannt, dass es sich bei dem kommenden Film um das Finale der beliebten Action-Saga handelt. Zuletzt kursierte jedoch das spannende Gerücht, dass Tom mit "Mission: Impossible – The Final Reckoning" ein neues Kapitel aufschlagen möchte. Laut einem Bericht von The Sun trete der Darsteller ab und wolle an einen jüngeren Kollegen abgeben. Angeblich sei deshalb die Produktion von einem Prequel geplant! Offiziell bestätigt ist dies bisher aber nicht.

Getty Images Tom Cruise, Juli 2023

Getty Images Tom Cruise, Juni 2023

