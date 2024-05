Gewusst? Mit diesen Boys war Sängerin Dove Cameron zusammen

In den vergangenen Jahren legte Dove Cameron (28) eine herausragende Gesangs- und Schauspielkarriere hin. Doch auch in ihrem Privatleben passierte so einiges: Promiflash hat für euch Doves Ex-Freunde der vergangenen Jahre zusammengefasst! 2013 hatte Dove ihren Schauspielkollegen Ryan McCartan am Set ihrer Serie "Liv und Maddie" kennen – und lieben gelernt. Drei Jahre später verlobten sich die beiden – Dove war zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alt, Ryan war zwei Jahre älter. Doch nicht einmal sechs Monate nach ihrer Verlobung gaben die beiden das Ende ihre Beziehung bekannt. "Dove hat entschieden, dass diese Beziehung nicht das ist, was sie will. Wir lieben uns immer noch sehr. Bitte seid sensibel, denn das ist schmerzhaft", erklärte Ryan auf X.

Am Set vom zweiten Teil von "Descendants – Die Nachkommen" traf Dove auf den schottischen Schauspieler Thomas Doherty (29). Ihre Beziehung bestätigten die beiden im Februar 2017, ein paar Monate nach der Veröffentlichung der Disney Channel-Produktion. "Wir sind zusammen... Wir behalten es für uns, weil alles so viel romantischer und realer ist, wenn es privat ist. [...] Ich werde darüber Stillschweigen bewahren. Aber er ist ein wunderbarer, wunderbarer Mensch", schwärmte die "Boyfriend"-Interpretin damals im Interview mit People. 2020 zogen die beiden Filmstars schließlich zusammen. Doch nur wenige Monate später bestätigte Dove die Trennung auf Instagram: "Wir wissen, dass es in letzter Zeit einige Gerüchte und Verwirrung über den Status unserer Beziehung gegeben hat und wir wollten das klarstellen: Im Oktober haben Thomas und ich beschlossen, uns zu trennen. Die Entscheidung fiel uns unglaublich schwer, aber wir lieben uns immer noch und werden Freunde bleiben."

Im vergangenen Jahr häuften sich dann die Spekulationen, dass Dove mit dem Måneskin-Frontmann Damiano David (25) anbandelt, nachdem sich dieser von seiner langjährigen Freundin Giorgia Soleri (28) getrennt hatte. Und tatsächlich: Im Februar feierten Dove und Damiano ihr Paardebüt auf dem Red Carpet einer Pre-Grammy-Gala in Los Angeles. Weitere Details zu ihrer Beziehung behalten die beiden Musiker aber bislang für sich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Doherty und Dove Cameron, November 2019 in West Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Dove Cameron und Damiano David bei der Pre-Grammy Gala 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wusstet ihr, dass Dove bereits verlobt war? Ja, klar! Nein, das wusste ich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de