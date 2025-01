Molly-Mae Hague schockiert von eigenen Beauty-Eingriffen

Molly-Mae Hague (25), bekannt aus der britischen Version von Love Island, hat offen über ihre Erfahrungen mit Schönheitsbehandlungen und deren Auswirkungen gesprochen. Im Rahmen ihrer mehrteiligen Dokumentation "Molly Mae: Behind It All", die auf Prime Video erscheint, zeigte sie nun in einem Teaser für die kommenden Episoden ein Foto aus dem Jahr 2019, das ihrer Aussage nach der Auslöser war, ihre Filler aufzulösen. Auf dem Bild, das aus einem ihrer damaligen YouTube-Videos stammt, sind ihre stark veränderten Gesichtszüge deutlich zu erkennen. Als sie das Bild in der Dokumentation sieht, lacht sie ungläubig und sagt: "Nein! Nein", bevor sie das Handy wegschiebt. Später kommentiert sie, dass sie sich damals selbst kaum erkannt habe: "Wenn Filler etwas Permanentes wären, hätte ich mein Gesicht komplett zerstören können."

Im Podcast "The Diary of a CEO" mit Steve Bartlett sprach Molly-Mae weiter über den Moment, der sie zum Umdenken brachte. Ein Screenshot aus dem Video, der ihr geschwollenes Gesicht nach einer frischen Behandlung zeigte, wurde für mehrere Wochen auf X heftig diskutiert und kritisiert. Sie selbst bezeichnete ihr damaliges Gesicht als "grauenhaft" und erklärte, dass sie im Alter von 21 Jahren so viele Eingriffe hatte, dass sie "wie eine andere Person" aussah. Schließlich habe sie bereits im zarten Alter von ungefähr 16 oder 17 damit angefangen. "Ich bin selbst erschrocken, wenn ich diese Bilder sehe. Wer war dieses Mädchen? Ich weiß nicht, was passiert ist", sagte sie. Nach dem Vorfall habe sie sich schließlich entschieden, alle Filler auflösen zu lassen. Sie betonte, wie wichtig es für sie war, ihre natürliche Erscheinung zurückzubekommen.

Neben ihrem Kampf mit Schönheitsidealen spricht Molly-Mae in der Doku auch über die schwierigen Momente in ihrer Beziehung zu Tommy Fury (25). Besonders emotional wurde sie, als sie die Probleme ansprach, die durch den Alkoholkonsum ihres Partners entstanden waren. Während der Hochzeit ihrer Schwester Zoe im vergangenen Juli soll sie Tommy eindringlich gebeten haben, auf Alkohol zu verzichten. Tränenreich erzählt sie in der Dokumentation: "Ich habe ihn angefleht, nicht zu trinken. Es war einfach so traurig." Im August trennte sich das Paar, weil diese Differenzen für zu viel Spannung sorgten. Inzwischen sollen die beiden Gerüchten zufolge wohl aber wieder um ihre Beziehung kämpfen – auch um ihrer Tochter willen. Molly-Maes Dokumentation liefert Einblicke in die Herausforderungen ihres Lebens – sowohl privat als auch beruflich. Die zweite Hälfte der Serie soll im Frühjahr auf Prime Video ausgestrahlt werden.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im August 2020

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Januar 2024

