Nach Herzinfarkt-Verdacht: Nikola Glumac hat eine Diagnose

Nikola Glumac (29) gibt eine kleine Entwarnung. Der ehemalige Temptation Island-Teilnehmer musste kürzlich den Notarzt rufen, da er unter Herzrasen und Atemnot litt. Wie er jetzt in seiner Instagram-Story mitteilt, ist der Verdacht auf einen Herzinfarkt allerdings glücklicherweise ausgeschlossen. "Meine Lieben, ich habe endlich eine Diagnose. Es ist nach einem langen Ärztemarathon zum Glück nichts Organisches festgestellt worden. Wir haben allerdings herausgefunden, dass ich eine starke Panikattacke hatte", teilt der Realitystar seinen Fans in einem Statement mit.

Darüber hinaus erklärt der 29-Jährige auch, was seine Panikattacke hervorrief. "Ich habe momentan mit unangenehmen und belastenden Themen zu kämpfen und habe diese lange verdrängt", gibt er preis. Mittlerweile geht es Nikola aber besser. "Die Panikattacken sind zum Glück heute gar nicht mehr aufgetreten. Und ich versuche, mich nicht von der Panik einholen zu lassen und meinen Alltag so normal es geht weiterzumachen", betont der einstige Are You the One – Reality Stars in Love-Kandidat, bevor er sich für die Unterstützung seiner Follower bedankt.

Die besorgniserregende Nachricht über Nikolas medizinischen Notfall teilte seine Freundin Kim Virginia Hartung (29) am Montag im Netz. "Wir haben heute eine schlimme Nacht hinter uns. Nikola hatte gestern den ganzen Tag über immer wieder massives Herzrasen mit Atemnot. […] Das Ganze hat sich dann in mehrere Körperteile gezogen, weshalb wir den Notarzt gerufen haben", schilderte die Dschungelcamp-Bekanntheit in ihrer Social-Media-Story und fügte hinzu: "Der Verdacht auf einen kleinen Herzinfarkt ist leider nicht ausgeschlossen…"

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, Realitystar

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Dezember 2024

