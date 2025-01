Walentina Doronina möchte 2025 endlich nach Dubai auswandern

Walentina Doronina (24) hat anscheinend genug von Deutschland. Wie die Reality-TV-Bekanntheit jetzt im Interview mit RTL verrät, hat sie vor, ihrer Heimat den Rücken zu kehren und ins Ausland zu gehen. "Bei mir steht aktuell auf der To-do-Liste, dass ich nach Dubai auswandere", enthüllt sie und fügt auch hinzu, weshalb sie diese Entscheidung getroffen hat: "In Dubai gibt es einfach sehr wenig Kriminalität. Zugleich gefällt mir die Kultur und der Umgang dort miteinander viel besser als hier."

Darüber hinaus gibt die einstige Sommerhaus-Kandidatin erneut etwas zu ihrem Liebesleben preis. "Es gibt auf jeden Fall aktuell einen Mann an meiner Seite. Aber zu meinem Beziehungsstatus kann ich leider aktuell nichts sagen, da noch ein TV-Format läuft", offenbart sie. Dabei machte Walentina bereits vor wenigen Tagen deutlich, um wen es sich dabei handelt: Sie kommt derzeit ihrem Germany Shore-Kollegen Calvin Steiner näher. "Wenn ich jemanden kennenlerne, auf einer gewissen Ebene, dann ist es auf jeden Fall exklusiv", betonte sie im "Blitzlichtgewitter"-Podcast.

Es gibt bereits seit einiger Zeit Spekulationen um die 24-Jährige und den einstigen Temptation Island-Verführer. Wie ein Insider vergangenen Monat gegenüber Bild offenbarte, verbringen sie sehr viel Zeit miteinander und sehen sich so oft wie möglich. "Walentina ist sehr glücklich. Die beiden tun sich gut und sind kurz davor, zusammenzukommen", behauptete die Quelle. Die Anfänge ihrer Romanze konnten Fans außerdem bei "Germany Shore" verfolgen. Nachdem der Ex on the Beach-Star in einem Interview die Beziehung zu seinem Ex-Freund Can Kaplan beendet hatte, während dieser ahnungslos zu Hause saß, ging er mit Calvin auf Tuchfühlung.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Calvin Steiner, 2024

TikTok / walentinadoronina Walentina Doronina und Calvin Steiner im Januar 2025

