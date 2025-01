Walentina Doronina bestätigt: Sie datet jetzt Calvin Steiner

Schon eine Weile wurde über eine Verbindung zwischen Walentina Doronina (24) und ihrem Reality-TV-Kollegen Calvin Steiner spekuliert. Im Interview mit dem "Blitzlichtgewitter" Podcast macht Walentina es nun ganz offiziell: Sie und Calvin lernen sich näher kennen. Von beiden Seiten sei die Sache ernst. "Wenn ich jemanden kennenlerne, auf einer gewissen Ebene, dann ist es auf jeden Fall exklusiv", stimmt die Blondine dem zu, was anscheinend auch Calvin bereits gegenüber den Moderatoren geäußert hat.

Zwar lief auch schon mal vor der Kamera etwas zwischen den beiden – in der aktuellen Germany Shore-Staffel fällt nicht nur ein Kuss zwischen ihnen – trotzdem wird es einige wohl wundern, dass die 24-Jährige jetzt mit dem TV-Verführer anbandelt. Immerhin ist er es gewesen, der die "Germany Shore"-Family dazu motivierte, Walentina aus der Villa zu wählen. Was in der Show vorgefallen ist, ist für Walentina aber Vergangenheit. "Man lernt sich trotzdem kennen, aber man schaut, was passiert da. [...] Man war da halt einfach in einer Show und mein Gott – dann wurden halt ein paar Sachen gesagt", erklärt sie und betont, dass die beiden sich ohne Kameras noch mal von einer anderen Seite kennenlernen.

Seit dem Dreh der Party-Show im vergangenen Sommer ist im Leben des Reality-Sternchens so einiges passiert. Nachdem sie dort vor laufenden Kameras mit ihrem damaligen Freund Can Kaplan Schluss gemacht hatte, präsentierte sie der Welt wenige Monate später einen neuen Mann an ihrer Seite. Die Beziehung mit Kevin Saszik hielt nicht lange – laut einem Insider soll der Ex On The Beach-Star bereits kurz nach der Trennung angefangen haben, sich mit Calvin zu treffen. "Walentina ist sehr glücklich. Die beiden tun sich gut und sind kurz davor, zusammenzukommen", behauptete eine Quelle aus ihrem näheren Umfeld Ende Dezember gegenüber Bild.

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Calvin Steiner, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram, / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Anzeige