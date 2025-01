Wird Mike Heiter eifersüchtig auf Leylas Tanzpartner sein?

Leyla Lahouar (28) darf schon bald an der Seite eines Profitänzers das Tanzbein schwingen. Abseits vom Let's Dance-Parkett kommt die Reality-TV-Bekanntheit aber nur einer Person so nahe – und das ist ihr Verlobter Mike Heiter (32). Könnte es daher sein, dass der Love Island-Star ein bisschen eifersüchtig wird, wenn er sieht, wie seine Partnerin mit einem anderen Mann auf Tuchfühlung geht? "Nein, ich vertraue Leyla", stellt er in einem Instagram-Video des Berliner Kuriers klar und fügt hinzu: "Man guckt immer so mit einem Auge, glaube ich, aber man muss ja professionell sein."

Die Promi Big Brother-Gewinnerin scheint sich allerdings noch ein wenig mit dem Gedanken anfreunden zu müssen, während ihrer Teilnahme so viel Körperkontakt zu einem anderen Menschen zu haben. "Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es am Ende wirklich sein wird, weil ich meinen Tanzpartner noch gar nicht kennengelernt habe, [...] aber ich glaube, es wird schon ein bisschen komisch sein, weil sonst klebe ich ja nur am Mike", gesteht Leyla. Sie sehe es aber auch professionell – immerhin habe sie gewusst, worauf sie sich einlässt.

Eifersucht ist bei dem Reality-TV-Traumpaar also kein Thema. Ganz im Gegenteil: Mike zeigte erst kürzlich, seine Liebste in ihrer Vorbereitung auf "Let's Dance" voll und ganz zu unterstützen. In einem Clip auf Leylas Social-Media-Account vergnügten sie sich beim Schlittschuhlaufen auf einer Eisbahn. Die 28-Jährige musste sich langsam herantasten, fing dann jedoch an, mit dem ehemaligen Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidaten zu tanzen. "Unsere erste Tanzstunde auf dem Eis", schrieb die Influencerin unter ihren Beitrag.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter im September 2024

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, Realitystars

