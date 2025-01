"Bares für Rares": 16.000-Euro-Objekt sorgt für Rechtsstreit

Skandal bei Bares für Rares! Als der Intensivpfleger Jörg bei der XXL-Ausgabe der beliebten ZDF-Trödelshow 2023 ein ungewöhnliches Objekt vorstellte, ahnte er nicht, dass er damit einen Rechtsstreit auslösen würde. Sein mitgebrachter "Weltempfänger", eine symbolische Betonskulptur der renommierten Künstlerin Isa Genzken, wurde von einem der Experten zunächst auf bis zu 35.000 Euro geschätzt. Händlerin Susanne Steiger (42) ersteigerte das Kunstwerk schließlich für stolze 16.000 Euro. Doch kurz nach der Ausstrahlung sorgte die Urheberin selbst für einen Eklat.

Nachdem die Betonskulptur anschließend in einem Auktionshaus in Köln weiterverkauft werden sollte, legte Isa per Anwalt Einspruch ein. Die Künstlerin, die als eine der bedeutendsten Bildhauerinnen der Gegenwart gilt und in den 1990er Jahren mit dem berühmten Maler Gerhard Richter verheiratet war, argumentierte, dass sie das Objekt in einem Zustand der Geschäftsunfähigkeit verschenkt habe. Ursprünglich hatte sie Jörg den Weltempfänger geschenkt, als sie in einer schwierigen Phase seines Beistands bedurfte. Dennoch entschied das Bonner Gericht zugunsten von Händlerin Susanne Steiger und erklärte jegliche Ansprüche Isas nach über zehn Jahren für hinfällig – ein endgültiger Rückschlag für die Künstlerin.

Bekannt wurde Isa nicht nur durch ihre international geschätzten Werke, sondern auch durch ihr oft bewegtes Privatleben. Ihre Schenkung an Jörg zeigt eine persönliche Seite, die nur wenige von ihr kannten. In einem Interview mit dem Tagesspiegel offenbarte sie auch ihre Kämpfe mit Alkoholsucht und psychischen Problemen, insbesondere nach ihrer Trennung von Gerhard Richter. Trotzdem bleibt sie eine prägende Figur der Kunstszene, deren Werke weiterhin für hohe Summen gehandelt werden. Für ihre Fans und Sammler wird der "Weltempfänger" nun wohl einen besonderen Platz in der turbulenten Geschichte der Künstlerin einnehmen.

Getty Images Isa Genzken, Künstlerin

Instagram / susanne_steiger Susanne Steiger, Händlerin bei "Bares für Rares"

