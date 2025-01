Blake Lively plant weitere rechtliche Schritte gegen Justin

Im Streit zwischen Blake Lively (37) und Justin Baldoni (40) ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Seit Monaten wirft die Schauspielerin ihrem Co-Star vor, sie am Set von It Ends With Us schikaniert und sogar sexuell belästigt zu haben. Sie leitete bereits mehrfach rechtliche Schritte gegen ihn ein, ist aber offenbar noch nicht fertig. Justins Anwälte veröffentlichten ein Video, das ihn eigentlich entlasten soll – doch auch dagegen gehen Blakes Anwälte jetzt vor. In einem Statement, das Just Jared vorliegt, heißt es: "Die Angelegenheit wird derzeit vor einem Bundesgericht verhandelt. Die Veröffentlichung dieses Videos in den Medien, anstatt es vor Gericht als Beweismittel vorzulegen, ist ein weiteres Beispiel für einen unethischen Versuch, die Öffentlichkeit zu manipulieren."

Das Video sollte Justin in Bezug auf eine Szene des Films entlasten, in der er sich Blake außerhalb ihrer Rollen unangemessen genähert haben soll. In dem Ausschnitt ist zu sehen, wie die beiden Filmstars während der Dreharbeiten über banale Dinge und die Szene sprechen. Aber schließlich nähert sich der 40-Jährige der Gossip Girl-Darstellerin und küsst sie sogar. Wie seine Anwälte gegenüber Entertainment Tonight erklären, sei das ein Moment improvisierten Schauspiels gewesen: "Die fragliche Szene sollte zeigen, wie sich die beiden Figuren ineinander verlieben und sich danach sehnen, einander nahe zu sein." Stattdessen halten Blakes juristische Beistände jetzt dagegen – das Material bekräftige nur ihre Anschuldigungen.

Die Auseinandersetzung zwischen Blake und Justin zieht sich nun schon über mehrere Monate hin und überschattet auch die Premiere ihres gemeinsamen Films "It Ends With Us". Das Drama sollte eigentlich die Kinokassen erobern, doch stattdessen stehen die Vorwürfe im Fokus, sodass sogar die mögliche Fortsetzung gefährdet ist. Nachdem Blake Justin mit ihren Anschuldigungen konfrontiert hatte, hielt der Regisseur sich nicht lange zurück und behauptete im Gegenzug, die 37-Jährige habe am Set Mobbing betrieben. Das will der US-Amerikaner auch beweisen können. Hinzu kommt der Vorwurf, Blake habe bewusst in der Öffentlichkeit Rufmord gegen ihn betrieben.

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively im Januar 2023 in New Jersey

Getty Images Justin Baldoni, 2018

