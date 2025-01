Blake-Lively-Klage: Video soll nun Justin Baldoni entlasten

Justin Baldoni (40) hat neues Videomaterial veröffentlicht, um sich gegen die Vorwürfe von Blake Lively (37) zu verteidigen. Die Schauspielerin hatte den Regisseur des Films It Ends With Us unter anderem wegen sexueller Belästigung am Set verklagt. Im Zentrum der Anschuldigungen steht eine Tanzszene, die im Mai 2023 gedreht wurde. Justins Team ist überzeugt, dass das neue Video, welches Entertainment Tonight vorliegt, beweist, dass die Interaktionen zwischen den beiden ausschließlich im Rahmen der Rolle stattfanden. Die Anwälte der Gossip Girl-Bekanntheit sehen dies jedoch anders und behaupten, das Material stütze die Vorwürfe ihrer Klientin.

Das zehnminütige Rohmaterial zeigt die beiden Filmstars während der Dreharbeiten – die 37-Jährige und ihr Co-Star diskutieren dabei über die Szene und sprechen auch über ihre jeweiligen Ehepartner, Ryan Reynolds (48) und Emily Baldoni. In der Aufnahme ist zu sehen, wie Justin sich Blake annähert, sie küsst und ihr sagt, wie gut sie rieche. Baldonis Anwälte betonen, dass das alles Teil des improvisierten Schauspiels gewesen sei. "Die fragliche Szene sollte zeigen, wie sich die beiden Figuren ineinander verlieben und sich danach sehnen, einander nahe zu sein", heißt es in deren Statement, das dem Online-Magazin vorliegt.

Blakes Anwälte werfen ihm allerdings spontane und unangemessene Berührungen vor. Laut ihnen habe sich die vierfache Mutter allein durch ihre Mimik und Körpersprache deutlich unwohl gefühlt. "Das Video zeigt, wie Frau Lively sich wegdreht und wiederholt darum bittet, dass die Figuren einfach nur reden. Jede Frau, die am Arbeitsplatz schon einmal unangemessen berührt wurde, wird das Unbehagen von Frau Lively erkennen. [...] Keine Frau sollte sich im beruflichen Umfeld durch solche Vorkommnisse verteidigen müssen", argumentierten Blakes Anwälte laut People in einer Erklärung.

Getty Images Justin Baldoni, Dezember 2023

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

