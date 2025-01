Justin Bieber teilt seltenen Schnappschuss mit Baby Jack

Justin Bieber (30) sorgt auf seinem Instagram-Account aktuell für eine Menge Aufregung. Mit einem seiner neuesten Beiträge bietet er seinen Fans aber Grund zur Freude: Unter den verschiedenen Bildern aus dem winterlichen Familienurlaub befindet sich auch ein niedliches Foto, auf dem der Sänger seinen knapp fünf Monate alten Sohn Jack Blues auf dem Arm trägt. Von dem Sprössling sieht man zwar nur den Hinterkopf – Justins Community ist aber trotzdem begeistert von diesem kleinen Einblick. "Die Welt liebt dich, Jack", kommentiert nicht nur ein Nutzer den Post.

Weniger positiv reagieren Justins Follower auf andere Aufnahmen, auf denen der Sänger offenbar Drogen konsumiert. Videos und Fotos, auf denen der 30-Jährige eine Bong raucht, Schnappschüsse von Justin beim Arbeiten – den Tisch voller mutmaßlicher Cannabisreste – und ein Bild, auf dem er genüsslich an einem Joint zieht. Das kommt bei den Fans des einstigen Teenie-Stars gar nicht gut an. Viele von ihnen schlagen Alarm: "Du hast jetzt ein Kind und postest so etwas. Ich bete für dich", "Ich liebe dich Bruder, aber was zur Hölle soll das" und "Ich dachte, du hättest damit aufgehört" sind nur drei von Tausenden empörten Kommentaren.

Zwei verliebte Urlaubsfotos von Justin und Hailey (28) hingegen werden einige Fans wohl beruhigen – stiften aber auch Verwirrung. Vor wenigen Stunden entfolgte das Social-Media-Profil des Künstlers dem seiner Ehefrau. Wie ein Lauffeuer verbreiteten sich Krisen- und Trennungsgerüchte. Diesen Vorfall klärte Justin aber mittlerweile auf: Der "Baby"-Star war überzeugt, einem Hacker zum Opfer gefallen zu sein. "Jemand hat sich Zugang zu meinem Account verschafft und ist meiner Frau entfolgt. Der Scheiß wird langsam unheimlich", betonte er in seiner Instagram-Story.

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Januar 2025

Thecelebrityfinder/MEGA Hailey und Justin Bieber im März 2023

