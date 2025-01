Nach Insta-Drama: Hailey Bieber postet Schlaffoto von Justin

Hailey Bieber (28) hat mit einem Instagram-Post für Aufsehen gesorgt, indem sie ein Bild ihres schlafenden Ehemanns Justin Bieber (30) teilte. Das Foto entstand scheinbar während eines Urlaubstrips des Paares in Aspen, Colorado, wo der Sänger in lässigem Look mit Mütze, Sonnenbrille und Lederjacke zu sehen war. Mit dem ungewöhnlichen Bild streute das Model Gelassenheit inmitten jüngster Gerüchte um mögliche Beziehungsprobleme, die durch einen Vorfall auf Justins Instagram-Account ausgelöst worden waren: Der Sänger entfolgte seiner Frau nämlich kurzzeitig auf der Social-Media-Plattform Instagram.

Die Gerüchteküche begann zu brodeln, als Fans bemerkten, dass Hailey nicht mehr unter Justins Abonnenten gelistet war und darüber in sozialen Medien spekuliert wurde. Schnell folgten Kommentare und Theorien über eine mögliche Trennung des prominenten Paares, das seit 2018 verheiratet ist. Justin selbst stellte aber rasch klar, dass er seiner Frau nicht eigenhändig entfolgt habe und der Vorfall ein Versehen gewesen sein muss. In einer Instagram-Story erklärte der "Sorry"-Interpret: "Jemand ist auf meinen Account gegangen und ist meiner Frau entfolgt." Hailey blieb derweil entspannt und deutete durch einen TikTok-Repost an, dass sie Gerüchte um ein Beziehungs-Aus der beiden wenig ernst nimmt. Der Clip zeigte einen Mann, der lachend den Satz: "Dir geht es nicht gut, und das ist okay" wiederholte – Hailey kommentierte das Video mit "Ich an alle im Internet".

In den vergangenen Tagen entfolgte Justin nicht nur seiner Hailey: Auch Schwiegervater Stephen Baldwin (58), sein einstiger Mentor Usher (46), sein ehemaliger Manager Scooter Braun (43) sowie Ryan Good, der Trauzeuge bei der Hochzeit des 30-Jährigen war, mussten dran glauben. Die Fans reagierten besonders bezüglich des Entfolgens von Haileys Papa besorgt. "Was wäre, wenn er die Scheidung will und sich nicht mit Haileys Vater auseinandersetzen möchte?", mutmaßte ein Reddit-User.

Instagram / haileybieber Justin Bieber, Januar 2025

Action Press / BFA Stephen Baldwin und seine Tochter Hailey Bieber

