Suri Cruise feiert ihren High-School-Abschluss ohne Papa Tom

Suri Cruise (18) erreichte einen großen Meilenstein in ihrem Leben – und den zelebrierte sie ganz ohne ihren Vater Tom Cruise (61)! Laut Page Six feierte die 18-Jährige den Abschluss der High School gemeinsam mit ihrer Mutter Katie Holmes (45) im New Yorker Stadtteil Manhattan. Auf diesen Fotos ist das Mama-Tochter-Duo unterwegs zu der Zeugnisübergabe: Suri trägt zu diesem Anlass, wie in den USA üblich, einen Talar. Katie hüllt sich hingegen in einen beigefarbenen Pullover mit Kragen und eine farblich dazu passende Hose.

Doch Tom ist zu diesem wichtigen Moment im Leben seiner Tochter offenbar nicht nur nicht eingeladen – die High-School-Absolventin setzte auch ein ganz klares Zeichen! In der Abschlussbroschüre, die dem Medium ebenfalls vorliegt, wird sie nicht unter ihrem Geburtsnamen Suri Cruise genannt. Stattdessen nutzt sie den Namen Suri Noelle. Schon vor ein paar Wochen legte sie den Nachnamen ihres Vaters in einem offiziellen Castingbogen ab.

Aber was steckt eigentlich hinter der zerrütteten Beziehung von Tom und seiner Tochter Suri? Die Beziehungsexpertin Louella Alderson vermutete gegenüber Mirror: "In Suris Fall scheint es so, als ob sie keine Beziehung zu ihrem Vater und ihn seit Jahren nicht mehr gesehen hat." Mit der Änderung ihres Namens habe sie die Verbindung zu ihrem Vater auf symbolische Art und Weise gekappt und ihre eigene Identität angenommen. Trotzdem fügt die Expertin hinzu: "Es ist nicht unmöglich, dass sie sich in der Zukunft wieder versöhnen, aber es scheint unwahrscheinlich."

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

Getty Images Katie Holmes, Tom Cruise und Suri Cruise im November 2007

