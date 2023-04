"The Only Way Is Essex"-Star Amy Childs hat sich verlobt!

Amy Childs (32) hat einen großen Grund zur Freude! Die The Only Way Is Essex-Darstellerin ist seit vergangenem Jahr mit Billy Delbosq zusammen. Im Oktober 2022 verkündete das Pärchen, dass es seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs erwartet – vor wenigen Wochen war es dann so weit. Die beiden durften Zwillinge auf der Welt begrüßen. Jetzt scheinen die frischgebackenen Eltern für einen weiteren Schritt bereit zu sein: Amy und Billy sind verlobt!

Auf ihrem Instagram-Profil verkündete die 32-Jährige überglücklich die tollen Nachrichten. Amy teilte ein Video, in dem zu sehen ist, wie der Brite vor seiner Freundin auf die Knie geht und ihr die Fragen aller Fragen stellt. "Ich habe 'Ja' gesagt... zukünftige Frau Amy Delbosq", schwärmte die Beauty unter dem Beitrag.

Ihre Babys wurden von ihrem Papa mit eingeweiht und waren ebenfalls Teil des Geschehens. Billy River und Amelia Mae trugen Bodys mit der Aufschrift: "Mama, willst du Papa heiraten?" Amys "TOWIE"- Kollegen freuten sich für die zukünftige Braut. So schrieb Ella Rae Wise: "Oh mein Gott, ich liebe es. Was für eine Art, den Antrag zu stellen! Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Auf das Glück und schöne Erinnerungen."

Instagram / amychilds1990 Amy Childs im Oktober 2022

Instagram / billydelbosq8 Amy Childs mit ihrem Partner Billy Delbosq

Instagram / amychilds1990 Billy Delbosq und Amy Childs mit ihren Zwillingen, April 2023

