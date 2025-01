Darum gab Jessica Simpson ihre Ehe mit Eric Johnson auf

Seit Monaten kursierten Trennungsgerüchte um Jessica Simpson (44) und Eric Johnson (45). Am vergangenen Dienstag bestätigte die "A Public Affair"-Interpretin schließlich, dass sie und der ehemalige NFL-Spieler getrennte Wege gehen. Nun berichtet ein Insider im Gespräch mit Us Weekly mehr zu den Umständen dieser Entscheidung. Demnach habe es Vertrauensprobleme zwischen den beiden Stars gegeben. "Sie haben schon einmal eine Paartherapie gemacht, aber es hat sie nicht weitergebracht, und Jessica war nicht daran interessiert, es noch einmal zu versuchen. Sie hatten genug von dem Hin und Her und den Höhen und Tiefen. Sie wollen einfach andere Dinge", plaudert die Quelle aus.

Ein weiterer Informant verrät gegenüber der Zeitschrift, dass das Scheidungsverfahren von Jessica und Eric durchaus unschön werden könnte, obwohl das Ex-Paar über einen Ehevertrag verfügt. "Jessica war unglaublich großzügig zu Eric. Sie hat ihm nie etwas übel genommen, weil sie ihn als Familie betrachtet. Alles, was sie verdient hat, war für ihre Familie", erklärte der Insider und bezweifelt, dass ihr Verhältnis in Zukunft so harmonisch bleiben wird.

Das Liebes-Aus verkündete die Schwester von Ashlee Simpson (40) gegenüber People. In einer Stellungnahme machte sie deutlich: "Eric und ich leben getrennt, um eine schmerzhafte Situation in unserer Ehe zu bewältigen. Unsere Kinder stehen an erster Stelle, und wir konzentrieren uns darauf, was das Beste für sie ist." Die beiden US-Amerikaner feierten 2014 ihre Hochzeit und haben drei gemeinsame Kinder.

Getty Images Jessica Simpson, Februar 2020

Getty Images Eric Johnson, Jessica Simpson und ihre Kinder, September 2022

