Deshalb lernte Sam Dylan nie Rafi Racheks Eltern kennen

Sam Dylan (33) spricht im Vorfeld seiner Teilnahme am Dschungelcamp 2025 über die schwierige Beziehung seines Partners Rafi Rachek (35) zu dessen Familie. Obwohl Sam und Rafi seit Jahren ein Paar sind, hatte Sam bis heute keine Gelegenheit, Rafis Eltern kennenzulernen. Der Grund dafür sei vor allem deren ablehnende Haltung gegenüber seiner sexuellen Orientierung. "Wer Rafi jetzt ist, oder wen er liebt – also mich – das akzeptiert die Familie nicht so [...]. Und die würden mich auch gar nicht kennenlernen wollen", erklärte Sam offen im Interview mit RTL. Für Rafis Familie sei Homosexualität "etwas Schlimmes, eine Sünde", und deshalb habe es niemals ein Treffen gegeben.

Rafi hatte 2019 bei Bachelor in Paradise öffentlich gemacht, dass er homosexuell ist. Während Fans und Zuschauer ihn für seinen Mut lobten, zog sich seine Familie Stück für Stück zurück: Sein Bruder brach den Kontakt ab, und auch zu seinem Vater hatte Rafi zu Lebzeiten kein gutes Verhältnis. Wie der 35-Jährige in einem früheren Interview mit dem Sender verriet, habe auch seine Mutter in der Vergangenheit versucht, ihn durch einen "Heiler" von seiner Homosexualität zu "befreien". Eine Annäherung an die Familie scheint bisher nicht in Sicht. Als Rafis Vater im Januar 2025 verstarb, postete der ehemalige "Bachelor in Paradise"-Kandidat jedoch einen emotionalen Abschied auf Instagram. "Verzeih mir, dass ich nicht der Sohn war, den du dir immer gewünscht hast", schrieb er darin.

Sam und Rafi stehen füreinander ein und bestärken sich trotz der familiären Schwierigkeiten gegenseitig. Auch wenn es immer mal wieder Trennungsgerüchte gibt, scheinen sie einander große Stützen zu sein. Trotz des Todes seines Vaters ist der ausgebildete Rettungssanitäter mit seinem Partner nach Australien gereist, um ihn beim Dschungelcamp zu unterstützen – das bedeutet Sam sehr viel, wie er gegenüber RTL deutlich machte: "Ich bin froh, dass Rafi mit mir gereist ist. [...] Er hat sich schon vor Wochen unbezahlten Urlaub genommen und möchte einfach nur an meiner Seite sein."

Instagram / houseofdylan Rafi Rachek und Sam Dylan im Januar 2024

RTL / Stefan Gregorowius Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer