Emotionale Worte: Rihanna trauert um Designerin Lynn Ban (†)

"2025 macht mich jetzt schon fertig! Das ist zu viel" – Rihanna (36) hat mit bewegenden Worten Abschied von Lynn Ban genommen. Die Schmuckdesignerin und "Bling Empire: New York"-Darstellerin verstarb im Alter von nur 51 Jahren, wenige Wochen nach einem schweren Skiunfall. Lynn musste sich zu Weihnachten einer Notoperation am Gehirn unterziehen, nachdem die Verletzung zunächst als unbedeutend erschienen war. Ihr Sohn Sebastian teilte die tragische Nachricht am Mittwoch mit einem herzzerreißenden Post via Instagram. Rihanna, die über Jahre eng mit Lynn zusammenarbeitete, schrieb in einem Kommentar: "Lynn, du wirst immer unsere gute Fee bleiben! Ich kann nicht glauben, dass ich das hier schreibe. Danke für all die Freude, die du uns gebracht hast!"

Neben Rihanna drückten zahlreiche weitere Prominente aus der Mode- und Musikindustrie sowie Kolleginnen und Kollegen aus der Netflix-Serie ihre Trauer aus. Dorothy Wang (36), ebenfalls Teil von "Bling Empire: New York", wandte sich mit rührenden Worten an Sebastians Familie und erinnerte daran, wie stolz und liebevoll Lynn stets über ihren Sohn sprach. Auch Sängerin Kali Uchis (30) und Stars aus Formaten wie RuPaul's Drag Race bekundeten ihr Mitgefühl. Lynn, die jahrelang weltweit mit ihren Schmuckkreationen für Furore sorgte, arbeitete mit Stars wie Beyoncé (43), Cardi B (32) und Madonna (66) zusammen. Noch vor wenigen Wochen hatte sie ihre Fans bezüglich ihrer Genesung optimistisch auf dem Laufenden gehalten.

Die tragische Geschichte markiert einen weiteren Verlust für die "Bling Empire"-Gemeinschaft, nachdem bereits Anna Shay (62) im vergangenen Jahr verstorben war. Lynn, die eine Karriere von über 25 Jahren in der Modewelt vorweisen konnte, lebte und arbeitete in Metropolen wie New York, London und Paris. In Interviews hatte sie oft über ihre Verwurzelung in ihrer Familie gesprochen – vor allem ihr Sohn und ihr Ehemann standen im Mittelpunkt ihres Lebens. Mit ihrer charmanten Art verband Lynn Luxus und Menschlichkeit und hinterlässt sowohl in ihrem privaten Umfeld als auch in der Mode- und Unterhaltungsbranche eine enorme Lücke.

Instagram / lynn_ban Lynn Ban im Dezember 2024

Instagram / lynn_ban Lynn Ban mit ihrem Sohn Sebastian