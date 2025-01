Paris Hiltons Sohn will nach Bränden Feuerwehrmann werden

Paris Hilton (43) wurde am Montag in Los Angeles gesichtet, wie sie mit ihrem Sohn Phoenix (2) ein Feuerwehrmann-Kostüm kaufte. Die Reality-TV-Ikone verriet dem Nachrichtenportal TMZ, dass ihr Sohn sein Vorbild in den mutigen Feuerwehrleuten gefunden habe, die in den letzten Wochen gegen die zerstörerischen Waldbrände in Kalifornien kämpften. "Er möchte Feuerwehrmann werden", erzählte Paris lächelnd, während Phoenix stolz ein kleines Feuerwehrauto in den Händen hielt. Ein Feuerwehrmann-Kostüm hat sie ihrem Sohn ebenfalls gekauft. Die Familie, die zuletzt aufgrund der Brände aus ihrem Zuhause in Beverly Hills evakuiert werden musste, kehrte erst kürzlich zurück.

Die Brände, die insbesondere die Regionen Pacific Palisades und Altadena heimsuchten, haben bislang über 27 Menschenleben gefordert und mehr als 15.000 Gebäude zerstört. Auch Paris und ihr Ehemann Carter Reum, mit dem sie seit 2021 verheiratet ist, waren betroffen: Ihr Strandhaus in Malibu wurde vollständig zerstört. Paris teilte die herzzerreißenden Bilder des niedergebrannten Hauses auf Instagram und beschrieb, wie sie live im Fernsehen miterleben musste, wie die Flammen ihr Zuhause erfassten. Trotz dieses Verlustes zeigte sie sich solidarisch: "Es bricht mir das Herz, all die betroffenen Familien, Kinder und Tiere zu sehen. Wir müssen füreinander da sein", betonte sie und nahm zudem einen Hund aus einer betroffenen Familie als Pflegehund auf, den sie nun adoptieren möchte.

Phoenix ist das älteste Kind der zweifachen Mutter, die auch eine einjährige Tochter namens London (1) hat. Paris beschrieb, wie wichtig es ihr ist, in schwierigen Zeiten Stärke zu zeigen und Hoffnung zu bewahren, besonders für ihre Familie. Der Wunsch ihres Sohnes, Feuerwehrmann zu werden, spiegelt auch den Respekt ihrer Familie vor den Einsatzkräften wider, die unermüdlich Leben retteten und Häuser zu schützen versuchten. Paris nutzte die Gelegenheit, ihre Follower dazu zu ermutigen, lokale Tierheime und Hilfsorganisationen zu unterstützen. Neben dem Wiederaufbau ihres Lebens bleibt sie optimistisch und voller Tatendrang: Sie plant, auf der FireAid-Benefizveranstaltung später in diesem Monat aufzutreten, um weitere Mittel für die Opfer der Brände zu sammeln.

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Familie, 2024

