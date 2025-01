So verdient Influencerin Jennifer Frankhauser auch ihr Geld

Jennifer Frankhauser (32) steht seit einigen Jahren in der Öffentlichkeit und verdient ihr Geld als Influencerin. Doch neben ihrer Selbstständigkeit hat sie noch eine zweite Einnahmequelle: Die Halbschwester von Daniela Katzenberger (38) renoviert Häuser und macht sie wohnlich. In ihrer Instagram-Story zeigte Jenny jetzt Fotos von einer Baustelle. Dazu schrieb sie: "Hab danach noch schnell mein nächstes Projekt besichtigt. Hier gibt es noch ein bisschen was zu tun, aber das war schon immer meine Stärke. Ich sehe schon, wie es aussehen wird."

Jennys Spaß am Renovieren und Einrichten kommt nicht von ungefähr. "Meine Vorstellungskraft und Ideen der Umsetzung waren damals auch schon der Grund, warum ich die Ausbildung zur Immobilienkauffrau gemacht habe und eine erfolgreiche Immobilienmaklerin war", erklärte die zweifache Mama und fügte hinzu: "Doch nun zurück zum allerschönsten Beruf dieser Erde: Mama sein."

Auch zwei Kleinkinder bedeuten viel Arbeit, wie die 32-Jährige erst kürzlich ehrlich berichtete. "Ich habe mich, um ehrlich zu sein, gerade irgendwie etwas 'verloren'. Ich war/bin nur noch Mama – nicht mehr Jenny", gab sie im Netz zu und erklärte, dass sie sich manchmal nicht wiedererkenne: "Manchmal fühlt es sich an, als würde man über jemand Fremdes sprechen, wenn man über mich in der Zeit vor den Kindern spricht. Ich bin wie ein anderer Mensch."

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, TV-Bekanntheit, mit ihren Söhnen

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Steffen König und ihre beiden Söhne Damian und Milan

