Turnerin Simone Biles gönnt sich Birkin-Bag für 33.000 Euro

Simone Biles (27) hat sich einen Traum erfüllt und sich mit einer Hermès Birkin Bag ein luxuriöses Accessoire der Extraklasse gegönnt. Die gefeierte Turnerin teilte ein Unboxing-Video der Tasche in ihrer Instagram-Story und zeigte stolz das Design mit braunem Leder, weißer Naht, goldenen Details und hellbraunen Applikationen. Ihr Mann, der Footballspieler Jonathan Owens (29), stand ihr bei der Auswahl des Modells unterstützend zur Seite. "Jonathan kam für den emotionalen Support mit. Baby, ich habe geschwitzt", schrieb Simone humorvoll zu ihrem Beitrag. Das Besondere: Das Exemplar hat laut Maison de Luxe einen stolzen Wert von 33.000 Euro.

Es ist nicht das erste Designer-Stück, mit dem sich Simone verwöhnt. Bereits vor wenigen Tagen präsentierte sie sich laut US Weekly bei einem Date mit Jonathan in New York mit einer Hermès Kelly Bag, die etwa 29.000 Euro kostet. Für den gemeinsamen Abend kombinierte sie die elegante schwarze Tasche lässig mit einer weißen Kapuzenjacke und einer grauen Jeans, die mit auffälligen Fransen verziert war. Die Kelly Bag scheint dabei einen besonderen Platz in Simones Sammlung zu haben – möglicherweise handelt es sich um das Modell, das sie sich nach ihrem Rekord bei den Olympischen Spielen von Paris 2024 gegönnt hat.

Simones außergewöhnliche Karriere und Disziplin brachten ihr nicht nur 32 Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften ein, sondern auch weltweiten Ruhm. Kürzlich wurde das Ausnahmetalent von Sports Illustrated zur "Sportlerin des Jahres 2024" gekürt. Privat teilt die Athletin oft Einblicke in ihr Leben mit NFL-Star Jonathan, den sie 2023 geheiratet hat.

Instagram / simonebiles Simone Biles zeigt ihre neue Handtasche

Getty Images Simone Biles und Jonathan Owens, November 2024

