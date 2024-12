Wendy Williams' Sohn spricht über ihren Gesundheitszustand

Wendy Williams (60), die seit 2023 mit Frontotemporaler Demenz und Aphasie kämpft, zeigte sich vergangene Woche in bester Laune, als sie die Abschlussfeier ihres Sohnes Kevin Hunter Jr. (24) in Miami besuchte. Die ehemalige Talkshow-Moderatorin begleitete ihre Familie zu der Zeremonie an der Florida International University, wo Kevin sein Studium in Wirtschaftswissenschaften beendete. Wendy erschien in einem schwarzen Paillettenkleid und Chanel-Boots auf einem Mobilitätsscooter, in Begleitung von ihrem Vater Thomas Williams Sr. und weiteren Angehörigen. Kevin nutzte die Gelegenheit, um am Montag auf Instagram ein Gesundheits-Update zu seiner Mutter zu geben: "Sie ist nüchtern und möchte nach Hause. Wir kämpfen dafür, denn die Isolation bringt sie schneller um als alles andere."

Diese Nachricht lässt Fans aufatmen, wo Wendy doch noch vor rund einem Monat von einem Vormund als "dauerhaft entmündigt" und "handlungsunfähig" eingestuft worden war. Es sei der Familie ein großes Anliegen, sie aus ihrer Isolation zu befreien, schrieb Kevin unter einem Post von Radiomoderator Charlamagne Tha God, der ein Video von Wendy veröffentlicht hatte. Charlamagne, ein langjähriger Freund der TV-Persönlichkeit, gratulierte Kevin in demselben Beitrag herzlich zu seinem Abschluss. Wendys Nichte Alex Finnie teilte einen Instagram-Post, der die beiden bei einem scheinbar familiären Abendessen entspannt und gut gelaunt zeigt, nur wenige Tage nach der Abschlussfeier. Follower zeigen sich daraufhin optimistisch: "Sie sieht aus wie die Wendy, die wir alle kennen und lieben!", kommentierte ein User begeistert, während sich ein anderer über das Update freut: "Danke, dass ihr uns wissen lasst, dass es unserem Mädchen gut geht!"

Wendy erlangte 2008 mit ihrer Talkshow "The Wendy Williams Show" Kultstatus und war über ein Jahrzehnt eine feste Größe im US-Fernsehen, bis gesundheitliche Probleme sie 2021 zwangen, sich von ihrer Sendung zurückzuziehen. Neben ihrer Frontotemporalen Demenz leidet sie auch an der Autoimmunerkrankung Morbus Basedow und an Lymphödemen. Privat steht sie ihrem Sohn Kevin besonders nahe, der aus ihrer turbulenten Ehe mit Kevin Hunter Sr. stammt. Seit ihrer Scheidung im Jahr 2020 lebt Wendy ein zurückgezogenes Leben, begleitet von gelegentlichen öffentlichen Auftritten und Bemühungen, mit gesundheitlichen Rückschlägen umzugehen. Trotz der Herausforderungen zeigte sich die einstige Moderatorin während der Abschlussfeier in Miami kämpferisch und wirkte erfreut, diesen besonderen Tag mit ihrer Familie zu teilen.

Getty Images Kevin Hunter Jr. und Wendy Williams im Oktober 2019

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

