Amy Schumer kam nur durch Hasskommentare zu ihrer Diagnose

Amy Schumer (43) kam nur durch Hate im Internet zu einer wichtigen Diagnose! Die Schauspielerin berichtete im Podcast "Call Her Daddy", dass sie vor rund einem Jahr für ihr "mondgesichtartiges" Aussehen kritisiert wurde, nachdem sie in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" aufgetreten war. Während sie die Kommentare zunächst ignorierte, bemerkte sie schließlich, dass sogar Ärzte in den Kommentaren spekulierten, dass etwas mit ihrer Gesundheit nicht stimme. Letztlich führte dies dazu, dass bei Amy eine seltene Hormonstörung – das Cushing-Syndrom – diagnostiziert wurde, die durch übermäßiges Cortisol im Körper ausgelöst wird.

Die Ursache des Syndroms waren Steroidinjektionen, die die 43-Jährige erhalten hatte, um Narben von einer Brustverkleinerung und einem Kaiserschnitt zu behandeln. Neben der charakteristischen Gesichtsschwellung können beim Cushing-Syndrom auch Gewichtszunahme, Stimmungsschwankungen und andere Symptome auftreten. Wie Amy offen im Podcast gestand, habe sie die Diagnose 2024 kurz vor Beginn der Dreharbeiten zu ihrer neuen Netflix-Komödie "Kinda Pregnant" bekommen. Da sie zu dem Zeitpunkt noch sehr mit dem aufgequollenen Gesicht zu kämpfen hatte, belasteten sie vor allem nahe Kameraaufnahmen sehr. "Ich hatte wirklich Probleme damit, mir vorzustellen, wie ich in einem Film mitspielen sollte, während ich das hatte." Doch ihre Freundin und Regisseurin des Films, Lorraine Caffery, habe sie ermutigt: "Weißt du, ich finde, du siehst verdammt gut aus", sagte sie ihr. Mittlerweile hat die Mutter eines Sohnes die Erkrankung überwunden.

Privat setzt sich Amy immer wieder für Selbstakzeptanz und mentale Gesundheit ein. Auf Instagram teilte sie damals zu den Hater-Kommentaren zu ihrem Gesicht einige Worte. "Ich glaube, dass eine Frau keine Entschuldigung für ihre körperliche Erscheinung braucht und keine Erklärung schuldig ist", schrieb sie und nutzte die Gelegenheit, um für Selbstliebe und Akzeptanz aufzurufen: "Wie jede andere Frau/Person fühle ich mich an manchen Tagen selbstbewusst und verdammt gut und an anderen Tagen würde ich mir am liebsten eine Tüte über den Kopf ziehen. Aber ich fühle mich stark und schön."

Getty Images Amy Schumer bei der Met Gala 2017

Getty Images Amy Schumer im April 2023

