"Bauer sucht Frau": Gerald Heiser räumt Eheprobleme ein

Gerald Heiser (39), bekannt aus der RTL-Show Bauer sucht Frau, hat sich erstmals persönlich zu den Eheproblemen mit seiner Frau Anna Heiser (34) geäußert. In einem emotionalen Instagram-Beitrag, der das Paar sich liebevoll anlächelnd zeigt, schreibt er: "Die härtesten Zeiten schweißen die stärksten Partnerschaften zusammen. Ehe bedeutet nicht, dass alles immer einfach ist, sondern dass man zusammen stärker wird." Gerald gibt offen zu, dass die letzten Monate von einer regelrechten Achterbahnfahrt geprägt waren. Zwischen familiären Verpflichtungen, der Arbeit auf ihrer Farm und finanziellem Druck sei es für das Paar nicht einfach gewesen. Dennoch machen die beiden deutlich, dass sie fest an ihrer Liebe festhalten.

Die Probleme des Paares sind bereits seit Anfang Dezember bekannt: Anna hatte ihre Fans mit den Worten "Wir haben uns (noch) nicht getrennt" via Social Media über ihre Beziehungskrise informiert und auch über die ersten Schritte einer Paartherapie berichtet. Gerald äußerte sich zunächst nicht öffentlich, hat nun aber ebenfalls bestätigt, dass die Herausforderungen ihres Ehelebens vor allem durch die schwierigen Bedingungen auf ihrer Farm verschärft worden seien. In der Jubiläumsshow "20 Jahre Bauer sucht Frau – Das ganz große Wiedersehen" vom Donnerstag, 16. Januar, erklärte er gegenüber RTL, was gravierende finanzielle Einbußen zur Folge hatte: "Zwei Jahre Trockenheit hintereinander, es fehlt an Wasser." Gerald kam zu einer ernüchternden Erkenntnis: "Wenn wir Annas Einkommen nicht hätten, wäre es mit der Farm wahrscheinlich schon zu Ende." Beide betonen jedoch, dass sie nicht aufgeben wollen und weiter an ihrer Beziehung und ihren gemeinsamen Zielen arbeiten.

Gerald und Anna lernten sich 2017 in der von Inka Bause (56) moderierten Show "Bauer sucht Frau" kennen und verliebten sich trotz ihrer unterschiedlichen Hintergründe ineinander. Anna, die ursprünglich aus Polen stammt, zog der Liebe wegen nach Namibia, wo sie mit Gerald eine Farm betreibt. Mittlerweile sind die beiden Eltern von zwei Kindern. Ihr offener Umgang mit Herausforderungen im Familien- und Eheleben im Netz hat ihnen viel Zuspruch eingebracht. Anna und Gerald bleiben weiter optimistisch, wie Gerald mit den Worten zusammenfasst: "Unsere Liebe bleibt stark, und wir gehen diesen Weg gemeinsam." Fans des Paares zeigen sich gerührt von ihrer Offenheit und wünschen ihnen weiterhin Kraft.

Gerald und Anna Heiser

Anna und Gerald Heiser, Windhoek, Dezember 2024

