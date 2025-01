Jessica Alba genießt Mädelsausflug nach ihrer Trennung

Jessica Alba (43) hat kürzlich bestätigt, dass sie und ihr Ehemann Cash Warren (46) nach über 16 Jahren Ehe getrennte Wege gehen. Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "Sin City" und "Fantastic Four", verbringt aktuell Zeit mit ihrer ältesten Tochter Honor (16) in New York City. In einem Instagram-Post teilte Jessica Fotos ihrer gemeinsamen Reise und nannte die Zeit mit der 16-Jährigen "Momente mit meinem Engel". Neben Honor waren auch enge Freunde wie die Köchin Giada De Laurentiis und deren Tochter Jade dabei. Highlights der Reise waren kulinarische Erlebnisse, ein Besuch des Broadway-Stücks "Oh, Mary!" und ausgiebige Shoppingtouren.

Die Reise markiert für Jessica eine Phase der Selbstfindung und des Neuanfangs. In ihrem offiziellen Statement erklärte sie, dass die Entscheidung zur Trennung nach Jahren des persönlichen wie partnerschaftlichen Wachstums gemeinsam getroffen wurde. "Wir bewegen uns mit Liebe, Freundlichkeit und Respekt füreinander vorwärts", schrieb sie auf Instagram und betonte, dass die gemeinsamen Kinder – Honor, Haven (13) und Hayes (7) – die oberste Priorität bleiben. Insider vermuten, dass Eheprobleme und ein Auseinanderleben des Paares zur Trennung führten, wobei beide weiterhin als Eltern und Geschäftspartner eng verbunden bleiben wollen.

Jessica und Cash lernten sich 2004 am Set von "Fantastic Four" kennen und heirateten 2008. Die Trennung kommt nach einer Beziehung, die viele Jahre als stabil galt, obwohl sie in Interviews offen über die Herausforderungen einer langfristigen Partnerschaft gesprochen hatten. Erst letztes Jahr reflektierte Jessica in einem Podcast, dass die romantische Leichtigkeit der Anfangsjahre allmählich in Alltagspflichten übergegangen sei. Auch Cash bezeichnete ihre Ehe kürzlich als "harte Arbeit". Die jetzige Trennung scheint für beide der Beginn eines neuen Kapitels zu sein, das sie mit Offenheit und Würde angehen möchten.

Instagram / jessicaalba Honor Marie Warren und Jessica Alba

Getty Images Haven Garner Warren, Jessica Alba und Honor Warren bei einer Netflix-Premiere

