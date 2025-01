Krisengerüchte ade? Hailey Bieber zeigt Liebe für Justin

Aktuell kursieren abermals hartnäckige Krisengerüchte um Hailey (28) und Justin Bieber (30). Doch das Model beweist erneut, dass die Beziehung zu dem Sänger offenbar so stark wie eh und je ist. In einem Instagram-Post präsentiert Hailey eine besonders persönliche Handtasche: eine cremefarbene Tote-Bag mit grünen Streifen, die den Schriftzug "Mrs. Bieber" trägt. Dazu kombiniert sie eine schwarze Bomberjacke, ein schwarzes Brillengestell und zeigt ihren funkelnden Verlobungsring.

Der Schnappschuss kam nur einen Tag, nachdem Justin für kurze Verwirrung sorgte. Er wies in einer mittlerweile gelöschten Social-Media-Story auf ein seltsames Vorkommnis hin. "Jemand hat meinen Account benutzt und ist meiner Frau entfolgt", schrieb er lapidar. Die scheinbar unbedeutende Story löste neue Spekulationen um eine mögliche Krise zwischen dem Paar aus, die der Sänger aber eindeutig zu entkräften versuchte. Bereits im vergangenen Jahr kommentierte ein Insider gegenüber People die Gerüchte über Eheprobleme gelassen: "Sie lachen über die ständigen Scheidungsgerüchte. Es ist nervig, aber nur Lärm."

Justin und Hailey gelten als eines der begehrtesten Promi-Paare. Im Jahr 2018 gaben sie sich bei einer standesamtlichen Zeremonie in New York City das Jawort, bevor sie ein Jahr später im Kreise von Freunden und Familie in South Carolina erneut ihre Hochzeit feierten. Inzwischen sind die beiden seit über fünf Jahren verheiratet. Im August 2024 durfte das Paar seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen: ihren Sohn Jack Blues.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Januar 2024

Getty Images Justin und Hailey Bieber, September 2021

