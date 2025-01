Kylie Jenner ist überwältigt von Timothées Oscar-Nominierung

Timothée Chalamet (29) darf sich über eine weitere Oscar-Nominierung freuen – und seine Freundin Kylie Jenner (27) könnte wohl nicht stolzer auf den Schauspieler sein. Wie ein Insider jetzt gegenüber Page Six verrät, soll der TV-Star vor Begeisterung aufgeschrien haben, als er von den Neuigkeiten erfuhr. "Kylie ist absolut begeistert und kann es kaum erwarten, Timothée persönlich zu sehen, damit sie diesen besonderen Moment in seinem Leben feiern können", berichtet der Informant.

Der "Call Me by Your Name"-Star steht in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" für seine Rolle als Bob Dylan (83) im Biopic "A Complete Unknown" auf der Liste für eine Oscar-Auszeichnung. Wie die Quelle weiter ausführt, soll Kylie schon ein Gefühl gehabt haben, "dass Timothée nominiert werden würde, aber seinen Namen tatsächlich auf dem Fernsehbildschirm auftauchen zu sehen, war unglaublich." Die kleine Schwester von Kim Kardashian (44) sei demnach total "ekstatisch" und unglaublich stolz auf ihren Liebsten.

Im Rennen um den begehrten Goldjungen muss sich Timothée aber gegen einige talentierte Kollegen durchschlagen. Neben ihm sind Ralph Fiennes (62) für "Konklave" sowie Sebastian Stan (42) für seine Darbietung in "The Apprentice" nominiert. Außerdem stehen Adrien Brody (51) für seine Rolle in "The Brutalist" sowie Colman Domingo (55) für "Sing Sing" zur Auswahl. Wer den Award mit nach Hause nehmen darf, wird sich zeigen – die große Preisverleihung findet am 3. März statt.

