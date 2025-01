Renée Zellweger über ihre "Kleiderpanne" bei den Oscars 2005

Renée Zellweger (55) hat eine amüsante Geschichte über ihren Auftritt bei den Oscars 2005 erzählt. Während eines Interviews für die "Life in Looks"-Reihe der britischen Vogue sprach die Schauspielerin über das rote, schulterfreie Carolina-Herrera-Kleid, das sie damals trug. Beim Verlassen der Veranstaltung trat ein unbekannter Gast auf die lange Schleppe, und Renée lief weiter, was dazu führte, dass das Kleid direkt unterhalb ihres Pos aufriss. Nach der Feier wollte sie sich zu Hause umziehen, stellte jedoch fest, dass sie ihren Schlüssel vergessen hatte. Die Lösung? "Ich musste den Balkon in den zweiten Stock hinaufklettern und in diesem Kleid mit einem Loch unter meinem Hintern durch ein kleines Badezimmerfenster hineinklettern", beschrieb der Bridget Jones-Star die Situation.

Ihr unvergessliches Erlebnis sorgte damals jedoch nicht dafür, dass der Abend für sie vorbei war – sie zog sich um und besuchte danach die Afterpartys des glamourösen Events. Bei dem Interview sprach Renée auch über ihre baldige Rückkehr auf die Leinwand mit dem neuen Kapitel der Bridget-Jones-Reihe, "Bridget Jones: Mad About the Boy", das am 13. Februar Premiere feiern wird. Die Schauspielerin erwähnte zudem ihre sechsjährige Pause von der Schauspielerei und erklärte, sie habe sich damals ausgelaugt gefühlt.

Während ihrer Pause von 2010 bis 2016 widmete sich die "Judy"-Darstellerin ganz unterschiedlichen Projekten abseits von Hollywood. Sie schrieb Musik, studierte internationales Recht und verbesserte ihre Gesundheit. Außerdem adoptierte sie zwei ältere Hunde, bereiste die USA mit ihnen, engagierte sich für soziale Zwecke und genoss wertvolle Zeit mit ihrer Familie. Seit 2021 ist Renée mit dem Moderator und Automobilexperten Ant Anstead (45) liiert. In Interviews spricht sie liebevoll über diese Lebensphase, die sie in vielerlei Hinsicht bereichert und inspiriert hat.

Getty Images Renée Zellweger bei den Oscars 2005

Getty Images Renée Zellweger im Mai 2022

