Ryan Reynolds investiert trotz Baldoni-Klage in Fußballklub

Trotz der sich überschlagenden Ereignisse rund um den Rechtsstreit seiner Ehefrau Blake Lively (37) mit Schauspieler Justin Baldoni (41) hat Ryan Reynolds (48) bei Weitem nicht nur Sorgen im Sinn. Der Hollywoodstar hat gemeinsam mit einer Gruppe prominenter Investoren, darunter sein Wrexham-Partner Rob McElhenney (47), Schauspielerin Eva Longoria (49), Model Kate Upton (32) und deren Ehemann Justin Verlander (41), Anteile am kolumbianischen Fußballverein La Equidad erworben. Dies teilte der Erstligaverein aus Kolumbien jetzt auf der Plattform X mit. Die neue Eigentümergruppe übernimmt durch die Investition einen Großteil der Anteile des Klubs, der offenbar in eine vielversprechende Zukunft blickt.

Ryans Sportinvestment kommt für viele überraschend und in einer eher turbulenten Phase, da er und seine Ehefrau derzeit in mehrere rechtliche Auseinandersetzungen mit Justin verwickelt sind. Die Streitigkeiten begannen, nachdem Blake den 40-Jährigen unter anderem wegen sexueller Belästigung am Set des Films It Ends With Us verklagte. Justin wiederum reichte eine umgerechnet 385-Millionen-Dollar-Klage ein und beschuldigt das Paar, eine Medienkampagne gegen ihn orchestriert zu haben. Trotz der laufenden Verfahren äußern sich Blake und Ryan kaum zum Thema und forderten jüngst, dass auch Justins Anwalt mit einer Schutzanordnung zum Schweigen gebracht werden soll.

Für Ryan bedeutet die Beteiligung an La Equidad einen weiteren Schritt in der Welt des Sports. Bereits mit seinem Wrexham-Projekt, das er 2020 gemeinsam mit Investmentpartner Rob begann, erzielte er große Erfolge. Der walisische Verein wurde durch die neuen Besitzer und die dazugehörige Dokumentation "Welcome to Wrexham" international bekannt und stieg zuletzt erfolgreich auf. So zeigte sich Ryan in der Vergangenheit leidenschaftlich, wenn es um seine Fußballprojekte ging, und investierte nicht nur Geld, sondern auch eine große Portion persönliche Begeisterung in den Sport.

Getty Images Justin Baldoni, Oktober 2021

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds

