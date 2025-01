Blake Lively und Ryan Reynolds fordern Schweigeverfügung

Blake Lively (37) und Ryan Reynolds (48) haben einen neuen Antrag bei Gericht eingereicht: Sie verlangen, dass Justin Baldonis (40) Anwalt daran gehindert wird, sich öffentlich zum laufenden Fall zu äußern oder gar weiteres Videomaterial zu veröffentlichen. Das prominente Ehepaar gibt an, dass Justins Anwalt eine aggressive Medienkampagne gegen sie führe – diese sei durch Falschdarstellungen geprägt. In dem Schreiben, das laut TMZ am Dienstag beim Gericht einging, fordern Blake und Ryan nun eine sogenannte Schutzanordnung. Damit soll der Anwalt davon abgehalten werden, in ihren Augen Irrelevantes über den It Ends With Us-Fall an die Presse weiterzugeben, was – so ihre Sorge – auch die Jury im Verfahren beeinflussen könnte.

Personen aus Justins Umfeld halten die Kritik am Vorgehen seines Anwalts jedoch für ungerechtfertigt. So erklärte eine Quelle laut TMZ, dass es "ungerecht" sei, dem Juristen den Mund zu verbieten, nachdem Justin unter anderem durch einen Artikel der New York Times schon so schwer geschädigt wurde. Der kritische Bericht in der renommierten amerikanischen Tageszeitung soll den Schauspieler bereits mehrere Jobangebote gekostet und große finanzielle Schäden verursacht haben. So wolle Justin nun lediglich Beweise wie Videos und Nachrichten veröffentlichen, um die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu widerlegen.

Justin ist vor allem aus der Serie Jane the Virgin bekannt, hat sich in den letzten Jahren jedoch als Produzent und Regisseur einen Namen gemacht. Privat hält er sich im Vergleich zu Blake und Ryan eher aus den Medien zurück, was seiner aktuellen Offensive umso mehr Aussagekraft verleiht. Blake und Ryan, die als eines der glamourösesten Paare Hollywoods gelten, sind seit 2012 verheiratet und haben vier Kinder. Beide stehen regelmäßig im Rampenlicht, arbeiten jedoch abseits der Kamera auch an karitativen Projekten.

Getty Images Justin Baldoni, Schauspieler

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Kindern

