Single mit 70: Kevin Costner priorisiert jetzt seine Familie

Kevin Costner hat am Samstag einen besonderen Meilenstein erreicht: Der Schauspieler und zweifache Oscar-Preisträger feierte seinen 70. Geburtstag. Der Star aus "Der mit dem Wolf tanzt" und Vater von sieben Kindern ließ gegenüber der Zeitung Bild durchblicken, dass er sich trotz seiner erfolgreichen Karriere und einer bewegten Liebesgeschichte eine neue Beziehung wünsche. "Eine neue Liebe – ein 'Sweetheart' (dt.: Schätzchen)", sagte er und wirkte dabei fast schüchtern. Doch der Hollywood-Veteran verbringt aktuell vor allem Zeit mit seiner Familie und seinen Freunden. Eine Quelle verriet: "Er ist nicht ernsthaft mit jemandem zusammen und sucht gerade auch nicht aktiv danach."

Hinter ihm liegt ein turbulentes Jahr, in dem nicht nur seine Scheidung von Christine Baumgartner (50) endgültig abgeschlossen wurde, sondern auch der erste Teil seines Herzensprojekts "Horizon: An American Saga" veröffentlicht wurde – allerdings ohne den erhofften Kinoerfolg. Dennoch blickt Kevin optimistisch in die Zukunft, insbesondere was die weiteren "Horizon"-Filme betrifft, die künftig über Streamingdienste ein breiteres Publikum erreichen sollen. Zuletzt feierte er Thanksgiving mit seinen Kindern und teilte auf Instagram, wie dankbar er für die gemeinsamen Erinnerungen sei. Neben dem Fokus, Zeit mit seinen Lieben zu verbringen, engagiert er sich auch weiterhin für den guten Zweck, darunter aktuell für Hilfsprojekte zur Unterstützung von Opfern der Brände in Los Angeles.

Geboren als Handwerkersohn, musste Kevin sich seine Erfolge in Hollywood hart erarbeiten – und konnte sich dabei den Blick für das Alltägliche bewahren. Seine Liebe zu Westernfilmen prägte ihn ebenso wie das schicksalhafte Treffen mit Richard Burton in den Flitterwochen seiner ersten Ehe, der ihm den Rat gab, jede Rolle anzunehmen. Trotz seiner Berühmtheit hat er sich stets als Familienmensch gezeigt, was nicht zuletzt anhand seiner engen Bindung zu seinen sieben Kindern deutlich wird. Neben der Arbeit widmet er sich mit Leidenschaft seiner Ranch in Aspen und seinem Anwesen in Santa Barbara, wo er seinen kreativen Träumen nachgeht. Kevin bleibt ein Star, der sein Leben trotz Höhen und Tiefen mit einer bemerkenswert bodenständigen Haltung meistert.

Getty Images Kevin Costner, Bambi-Verleihung 2024

https://www.instagram.com/p/DE-U3AeJ2Ms/ Schauspieler Kevin Costner als Kind

