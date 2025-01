70 Jahre Kevin Costner: So sah der Schauspieler als Kind aus

Der 18. Januar war für Schauspiellegende Kevin Costner (70) in diesem Jahr ein ganz besonderer Tag: Er feierte seinen 70. Geburtstag und ließ seine Fans auf Instagram teilhaben, als er die vergangenen Jahrzehnte Revue passieren ließ. Der Schauspieler und Regisseur teilte dazu ein nostalgisches Schwarz-Weiß-Foto aus seiner Kindheit, das ihn im Cowboy-Outfit zeigt. "Glaubt es oder nicht – das bin ich", schrieb er zu seinem Post. Von klein auf habe er den Cowboy-Lifestyle geliebt und sei ihm bis heute treu geblieben, scherzte er. Abschließend bedankte sich Kevin bei seinen Fans für die Geburtstagsglückwünsche und äußerte sich zuversichtlich in Hinblick auf die Zukunft: "Auf ein weiteres Jahr, in dem wir unsere Träume verfolgen werden."

Das vergangene Jahr war für den Oscar-Gewinner ereignisreich. Einerseits verabschiedete sich Kevin endgültig von seiner Rolle in der Erfolgsserie "Yellowstone", andererseits feierte er große Erfolge mit seinem neuen Western-Epos "Horizon: An American Saga". Der Film hatte im Mai Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes und wurde über zehn Minuten mit stehenden Ovationen geehrt. Trotz der beruflichen Umbrüche sei der gebürtige Kalifornier laut einer Quelle, die kürzlich mit People sprach, "in einer guten Phase seines Lebens" und habe Freude daran, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen.

Kevin, der in seiner Karriere mehrfach bewiesen hat, wie sehr er für seine Projekte brennt, ist ebenso ein hingebungsvoller Vater von sieben Kindern aus verschiedenen Beziehungen. Seine Familie bezeichnete er in Interviews mehrfach als "Anker" seines Lebens. Obwohl er 1994 nach 16 Jahren die Ehe mit seiner Jugendliebe Cindy Silva beendete, blieben seine drei Kinder aus dieser Beziehung stets zentraler Bestandteil seines Lebens. Seine weiteren Kinder aus einer Affäre mit der Millionenerbin Bridget Rooney und einer langjährigen Ehe mit der Modedesignerin Christine Baumgartner (50), die 2023 die Scheidung einreichte, sind ebenfalls Teil seines eng verbundenen Familienlebens.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DE-U3AeJ2Ms/ Schauspieler Kevin Costner als Kind

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner mit ihren drei Kindern

Anzeige Anzeige