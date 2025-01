SZA unterstützt Kendrick Lamar beim Super-Bowl-Auftritt

SZA (35) und Kendrick Lamar (37) werden beim Super Bowl gemeinsam für ein musikalisches Highlight sorgen. Die Grammy-Gewinnerin schließt sich dem Rapper in der heiß ersehnten Halbzeitshow des Sportereignisses an. Am 9. Februar werden der "Not Like Us"-Interpret und die Sängerin der Menge im Caesars Superdome in New Orleans einheizen. Dies wurde durch ein auf Instagram veröffentlichtes Video bekannt, in dem der Hip-Hop-Star auf einem Footballfeld zu sehen ist, bevor ihm seine Musikkollegin mehrere Liter eines isotonischen Getränks über den Kopf gießt.

Mit Hits wie "All the Stars" aus dem Soundtrack des Films Black Panther haben die beiden in der Vergangenheit bereits ihre perfekte Harmonie unter Beweis gestellt. Auch auf Kendricks neuestem Album "GNX" ist die Stimme der 35-Jährigen zu hören. Der Erzfeind von Drake (38) hat außerdem ein Feature auf SZAs Song "Doves in the Wind". Obendrein touren die beiden preisgekrönten Künstler ab April durch die USA. Im Netz sorgte die Tournee allerdings schon vor ihrem Start für Kritik, da einige Fans im Netz über die hohen Ticketpreise klagten.

Während sich Kendrick voll und ganz auf die Musik konzentriert, wagte SZA kürzlich einen Schritt nach Hollywood. Die Musikerin ist an der Seite von Keke Palmer (31) in dem Kinofilm "One of Them Days" zu sehen. Die Produktion von Issa Rae fährt laut Berichten von Deadline exzellente Kritiken ein und verspricht auch ein finanzieller Erfolg zu werden.

Busacca/Getty Images for NARAS Kendrick Lamar und SZA bei den Grammys 2016

Instagram / sza SZA, Januar 2025

