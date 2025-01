Deutet Taylor Swift erneut Re-Release von "Reputation" an?

Taylor Swift (35) sorgt erneut für wildes Rätselraten unter ihren Fans. Die Sängerin, die für ihre versteckten Hinweise und ausgeklügelten Ankündigungen bekannt ist, scheint über Spotify einen Hinweis geliefert zu haben, dass ihr sechstes Studioalbum bald neu veröffentlicht wird. Den sogenannten Swifties fällt jetzt nämlich auf, dass die Platten "Reputation" und "Taylor Swift" von ihrer Künstlerseite auf der Musikplattform verschwunden sind. Die Werke sind zwar über die Suchfunktion der App weiterhin verfügbar – für viele ist es allerdings ein klares Zeichen dafür, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis sie "Reputation (Taylor's Version)" ankündigt.

Das Timing dieser Vermutungen ist kein Zufall. Seit Monaten spekulieren Fans, dass Taylor den Re-Release eines ihrer früheren Alben möglicherweise während der Grammy-Verleihung im kommenden Februar verkündet. Erst kürzlich sorgte außerdem ein Outfit des Weltstars für heiße Spekulationen. Auf Schnappschüssen war Taylor in einem All-Black-Look zu sehen, der aus einem Blazer, kniehohen Stiefeln und einem auffälligen roten Lippenstift bestand. Für ihre Unterstützer war das ein eindeutiges Zeichen. "Oh mein Gott, das erinnert mich an 'Reputation'", betonte beispielsweise ein Nutzer auf X, während ein anderer anmerkte: "Alles in Schwarz für 'Rep TV'".

Die 35-Jährige hat mit ihren Neuaufnahmen eine Mission: Sie möchte die Kontrolle über ihre eigene Kunst zurückgewinnen. Grund dafür ist ein Rechtsstreit mit ihrem ehemaligen Plattenlabel Big Machine Records, das 2018 in den Besitz von Scooter Braun (43) gelangte. Taylor fand keinen Gefallen an dem neuen Eigentümer, weshalb sie zu Universals Republic wechselte. Der ehemalige Manager von Justin Bieber (30) verkaufte jedoch ohne ihr Wissen die Originalaufnahmen der "Karma"-Musikerin und verwehrte ihr so die Rechte – weshalb sie 2019 ankündigte, ihre ersten sechs Alben neu herauszubringen.

Anzeige Anzeige

action press / T.JACKSON / BACKGRID Taylor Swift im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Scooter Braun im November 2024

Anzeige Anzeige