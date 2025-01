Inmitten Blake-Drama: Justin Baldonis Frau teilt süßen Post

Justin Baldoni (41) befindet sich aktuell in einem Rechtsstreit mit Blake Lively (37). Am Geburtstag des Schauspielers soll dies aber keine Rolle spielen, wie seine Frau Emily findet. Stattdessen widmet sie ihm auf Instagram einen niedlichen Post. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Lieber. Ich feiere den Mann, Ehemann und Vater, der du bist. Ich würde dich immer wieder wählen", schwärmt Emily zu einem süßen Familien-Schnappschuss. Darauf schmusen Justin und Emily mit ihren beiden Kindern Maiya und Maxwell.

Im Dezember verklagte Blake ihren It Ends with Us-Co-Star, weil er angeblich am Filmset ein feindliches Arbeitsumfeld geschaffen habe. Das wollte Justin nicht auf sich sitzen lassen und verklagte Blake und ihren Ehemann Ryan Reynolds wegen Verleumdung auf umgerechnet 385 Millionen Euro. Zudem veröffentlichten seine Anwälte Material der Dreharbeiten, auf denen deutlich werden soll, dass er sich zu keinem Zeitpunkt seiner Kollegin gegenüber unangemessen verhielt. Blakes Rechtsbeistand versuchte, den Spieß allerdings umzudrehen. "Das Video zeigt, wie Frau Lively sich wegdreht und wiederholt darum bittet, dass die Figuren einfach nur reden. Jede Frau, die am Arbeitsplatz schon einmal unangemessen berührt wurde, wird das Unbehagen von Frau Lively erkennen. [...] Keine Frau sollte sich im beruflichen Umfeld durch solche Vorkommnisse verteidigen müssen", erklärten sie gegenüber People.

Justins Frau Emily stärkt ihm derzeit wahrscheinlich mehr denn je den Rücken. Die beiden sind seit 2013 verheiratet und ihre Beziehung gilt als vorbildlich. Zusammen haben die Eheleute zwei Kinder – ihre Tochter Maiya und ihren Sohn Maxwell. Das Paar teilt regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben auf Social Media, etwa gemeinsame Projekte und Reisen mit ihren zwei Kindern. Besonders Emily betonte in vergangenen Interviews die Werte und Prinzipien, die sie und Justin als Paar und Eltern hochhalten.

Instagram / emilybaldoni Justin und Emily Baldoni mit ihren Kindern

Instagram / justinbaldoni Justin Baldoni und seine Kinder Maxwell und Maiya

