Jona Steinig bereut unter Tränen sein Verhalten im Forsthaus

Jonathan Steinigs (29) provokante Art kommt im Forsthaus Rampensau nicht gut an. Mit einigen seiner Mitkandidaten bekam sich der Realitystar deswegen im Laufe der Show in die Haare. Davon hat allmählich sogar sein bester Freund und Teamkollege Michael Schüler (27) die Nase voll. In Folge 17 sucht er das Gespräch mit Jona. "Ich habe weniger getrunken – da hätte ich von dir mal erwartet, dass weniger von solchen Reaktionen kommt", beginnt er und fügt hinzu: "Ich hab dir so oft in einer Diskussion gesagt, dass du locker bleiben sollst. Du musst das irgendwann mal lernen." Bei den ernsten Worten seines Freundes muss der 29-Jährige ganz schön schlucken. Sie zeigen aber ihre Wirkung. "Ich bin so dumm, Alter, ich schwöre dir", zeigt sich Jona zerknirscht über sein eigenes Benehmen. Dem Realitystar kommen sogar die Tränen.

Die Botschaft ist angekommen: Jona bereut sein Verhalten. "Ich weiß, was er mir sagen will. Ich sehe das ja auch ein, dass ich bei manchen Sachen überreagiere", zeigt er Reue und Einsicht. Ob sich auf den letzten Metern im "Forsthaus" noch etwas ändern wird, bleibt abzuwarten. Kurz davor hatte auch Matthias Mangiapane (41) ihm schon vor versammelter Mannschaft die Meinung gegeigt. "Das Benehmen, insbesondere den Mädels gegenüber, was die Beleidigungen angeht – das geht nicht. Lasst dieses Verhalten", faltete er das Jungs-Duo – vor allem Jona – zusammen.

Besonders Carina Nagel und Melody Haase (30) waren in den vergangenen Folgen zur Zielscheibe von Jonas spitzer Zunge geworden. Während zwischen ihm und Carina die Situation vor allem während des Zigarettenentzugs eskalierte, gingen seine Beleidigungen gegenüber Melody unter die Gürtellinie. Der Germany Shore-Star bezeichnete die einstige DSDS-Kandidatin – die nur wenige Folgen zuvor offen über ihre psychischen Probleme gesprochen hatte – als eine "gestörte Dörte" und als "bipolar".

