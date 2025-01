Lily Phillips droht Abschiebung wegen Sex-Marathon-Plan

Social-Media-Starlet Lily Phillips (23), bekannt aus der Welt der Erwachsenenunterhaltung, sorgt erneut für Schlagzeilen. Die junge Britin plante den kontroversen Rekordversuch, in den USA Geschlechtsverkehr mit 1.000 Männern innerhalb von nur 24 Stunden zu haben, doch dieser wurde schnell gestoppt. Bei ihrer Einreise nach Los Angeles habe die US-Grenzbehörde sie nicht nur eingehend zu ihren Absichten befragt, sondern auch angedroht, sie sofort des Landes zu verweisen, sollte sie diesen Plan auf amerikanischem Boden umsetzen. Im Podcast "Plug Talk" erklärte Lily: "Sie fragten mich, ob ich eine Prostituierte bin. Ich antwortete: 'Kommt darauf an, wer fragt.'"

Die OnlyFans-Darstellerin, die bereits mit früheren ähnlichen Stunts Aufmerksamkeit erregte, musste ihre Pläne daher zunächst auf Eis legen. Erst vor wenigen Wochen hatte sie einen ähnlichen Versuch gestartet, bei dem sie mit 100 Männern in einer Londoner Airbnb-Wohnung gefilmt wurde. Für diesen Auftritt seien die Teilnehmer zuvor auf sexuell übertragbare Krankheiten getestet worden, auch wenn zuletzt ungetestete Ersatzmänner einspringen mussten. Lily, die angab, während des gesamten Vorgangs Schutzmaßnahmen getroffen zu haben, äußerte in Interviews, dass sie "aus ihren Fehlern gelernt" habe und entschlossen sei, in Zukunft noch darüber hinauszugehen. Kritik und Sorgen von Fans, die nach einem Video aufkamen, in dem sie nach dem Stunt weinte, tat sie eher ab.

Abseits ihrer professionellen Projekte lässt Lily kaum etwas aus, um für Diskussionen zu sorgen – ein Markenzeichen ihrer Karriere in der Erwachsenenunterhaltung. Trotz der intensiven Kritik betont sie: "Ich bin in der Erotikbranche tätig und ich denke, man muss mental stark sein, um dort überhaupt tätig zu sein." Einblicke in ihre Gedankenwelt zeigen, dass sie sich weniger um den gesellschaftlichen Druck als um praktische Details ihrer Aktionen sorgt. Ihr Fokus liegt darauf, "jeweils alle Teilnehmer zufriedenzustellen", sagt sie, während ihre außergewöhnlichen Stunts immer wieder Grenzen ausloten und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, Oktober 2024

Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, November 2024

